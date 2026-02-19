«Формат рассчитан на молодежь»: в Казани открылась интерактивная выставка о героях СВО

В Казани сегодня состоялось открытие выставки «Знание. Герои», она посвящена героям Специальной военной операции. Открытие прошло в Историческом парке «Россия – Моя история». В качестве почетных гостей на торжественное мероприятие были приглашены: заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Алсу Асадуллина, ветеран СВО, лейтенант, командир аварийно-спасательного формирования Кирилл Дмитриев, заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по РТ по военно-политической работе Рафил Набиуллин, заместитель начальника училища по военно-политической работе КВТКУ Вячеслав Епифанцев и многие другие.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Важности событию добавляет тот факт, что выставка, которая сегодня открывается – интерактивная. Каждый сможет ознакомиться с важной информацией удобным, простым и интересным способом. Дети, обязательно приведите сюда родителей, покажите выставку и им, потому что каждый должен гордиться подвигами наших бойцов», – рассказал командир аварийно-спасательного формирования Кирилл Дмитриев.

Экспозиция представлена графическими новеллами о героях специальной военной операции. Посетители могут ознакомиться с подвигом того или иного героя в виде комикса. Как рассказывает директор регионального отделения Российского общества «Знание» в РТ Алексей Зиновьев, сделано это было умышленно, так как целевая аудитория выставки – дети и подростки.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Это интерактивный рассказ о наших героях. Визуал очень простой и доступный для современных детей. Дальше эта выставка отправится по всей России. Также в дальнейшем мы начнем выпускать буклеты, все также в виде визуальных новел», – рассказал Алексей Зиновьев.

Первыми увидеть выставку удостоились чести почетные гости мероприятия. Сразу после них потоком хлынули школьники. Было заметно, что формат выставки их заинтриговал – скучающих лиц не было, только увлеченные глаза, бегающие по страницам новелл.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Мне очень понравилась выставка. Это сильно отличается от всех выставок, где я раньше был. Формат очень интересный, приковывает внимание. Эта выставка правда поднимает патриотичный дух», – рассказал ученик гимназии номер 8, 10 А класса Анатолий Лебедев.