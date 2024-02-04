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Foreign Policy: Решение Байдена о запрете экспорта СПГ стало подарком Путину
Решение Президента Соедиеннных Штатов Джо Байдена о запрете экспорта природного газа стало подарком российскому лидеру Владимиру Путину и «вызвало ужас во всем мире». Об этом пишут авторы статьи в Foreign Policy.
Республиканцы в комитете Палаты представителей по энергетике выступили против этого решения. Они утверждают, что такой шаг угрожает безопасности союзников Штатов.
«Приостановка экспорта СПГ Байденом ослабляет глобальную энергетическую безопасность и подрывает наши усилия по оказанию помощи Европе в снижении ее зависимости от российских энергоносителей», – заявили в комитете.
В статье отмечается, что хотя «пауза не повлияет ни на какие проекты в краткосрочной перспективе» и может быть отменена при новой администрации в 2025 году, она «вызвала ужас во всем мире».
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