Foreign Policy: Решение Байдена о запрете экспорта СПГ стало подарком Путину

Решение Президента Соедиеннных Штатов Джо Байдена о запрете экспорта природного газа стало подарком российскому лидеру Владимиру Путину и «вызвало ужас во всем мире». Об этом пишут авторы статьи в Foreign Policy.

Республиканцы в комитете Палаты представителей по энергетике выступили против этого решения. Они утверждают, что такой шаг угрожает безопасности союзников Штатов.

«Приостановка экспорта СПГ Байденом ослабляет глобальную энергетическую безопасность и подрывает наши усилия по оказанию помощи Европе в снижении ее зависимости от российских энергоносителей», – заявили в комитете.

В статье отмечается, что хотя «пауза не повлияет ни на какие проекты в краткосрочной перспективе» и может быть отменена при новой администрации в 2025 году, она «вызвала ужас во всем мире».