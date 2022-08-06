Foreign Policy: Отношение Виктора Орбана к России сбивает с толку лидеров ЕС

Автор статьи в Foreign Policy назвала Премьер-министра Венгрии «троянским конем Путина внутри Евросоюза» и заявила, что отношение Виктора Орбана к России сбивает с толку европейских лидеров.

«В очередной раз лидеры ЕС задаются вопросом, что стоит за почти навязчивым почтением Будапешта к Кремлю», — говорит автор публикации Аманда Коукли.

По ее словам, Венгрия доставляет серьезные неудобства Брюсселю. К примеру, недавно недовольство европейских лидеров вызвало несогласие Виктора Орбана с единой политикой в отношении иммиграции и меньшинств. К тому же Венгрия продолжает давить на Евросоюз в вопросе энергетики. Виктор Орбан выступил против решения сократить потребление газа на 15% и назвал это еще одним шагом к военной экономике.

Обозреватель резюмирует, что подобная политика Будапешта говорит о явном отсутствии единства в Европе. Венгрия, в отличие от других стран Запада, начиная с первых дней конфликта на Украине ни разу прямо не критиковала Москву. Кроме того, венгерские власти регулярно выступают против антироссийских санкций. В частности, они задержали принятие шестого пакета рестрикций, говорит автор статьи.

Премьер-министр Венгрии постоянно критикует Евросоюз за позицию в украинском кризисе и отмечает, что санкционная стратегия Брюсселя провалилась и ее нужно изменить.

Санкционное давление на Россию усилилось после того, как 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.