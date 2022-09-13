Foreign Policy: КНДР намерена стать «лучшим другом» России и Китая и отказаться от США

Власти Северной Кореи постепенно отстраняются от стран Запада, в частности, от США, предпочитая статус «лучшего друга» России и Китая. Об этом пишет колумнист издания Foreign Policy Майк Чиной, передает «Лента.RU».

Автор статьи отмечает, что все в последнее время больше внимания обращают на сближение Москвы и Пекина, однако не менее важно решение Пхеньяна присоединиться к ним. Он напомнил, что в официальных обращениях по случаю тех или иных памятных дат власти КНДР каждый раз настаивал на том, чтобы продолжать сотрудничество с Китаем и Россией.

«Это первый случай, когда Пхеньян использовал фразу „стратегическое и тактическое“ сотрудничество для описания своих отношений в сфере безопасности с Москвой и Пекином», — пишет Чиной.

Также колумнист назвал еще одну причину, по которой можно говорить о сближении трех сторон, — это отказ КНДР идти на ядерную сделку с Соединенными Штатами и охлаждение отношений между сторонами в целом.