Foreign Policy: Китай и Россия рушат «моногамный брак» США и Саудовской Аравии

Саудовская Аравия все более тяготеет к Китаю и России, предпочитая их давнему союзнику-США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Foreign Policy.

Автор статьи полагает, что в текущей ситуации Эр-Рияд не только не примет сторону США, но выберет Москву и Пекин, руководствуясь собственными интересами. Так, уже долгое время Саудовская Аравия стремится укрепить связи с Китаем, а сейчас в их отношениях наблюдается стратегический переворот.

Дело в том, что Вашингтон перестал рассматривать Ближневосточный регион как приоритетное направление внешней политики.

«Что изменилось, так это растущая уверенность Саудовской Аравии — ее готовность действовать независимо, чтобы защитить свои интересы, — а также растущее значение Китая как сверхдержавы», — заметил обозреватель.

Он отметил, что наследный принц Мухаммед бен Салман уверенный в себе будущий правитель, который не боится рисковать и абсолютно уверен в себе. К тому же тот осознает, что мир на протяжении долгих лет будет зависеть от углеводородов его страны.