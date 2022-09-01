Foreign Affairs: Появление военных НАТО на Украине может спровоцировать ядерную войну

Появление военных стран НАТО на украинской территории может привести к началу ядерной войны. Об этом сказано в статье, опубликованной в журнале Foreign Affairs, передает РИА Новости.

Авторы заявляют: сейчас Соединенные Штаты и их союзники пытаются предотвратить эскалацию ситуации, которая могла бы спровоцировать прямой конфликт между РФ и Североатлантическим альянсом.

«Появление войск НАТО в воздухе, на суше, в Черном море вблизи Украины — это совсем другое дело, — пишет обозреватель. — Эти действия могут подтолкнуть российского полевого командира к действиям, которые приведут к гибели или ранению военнослужащих альянса».

По его мнению, такая ситуация спровоцирует ответную реакцию НАТО, поэтому нужно избежать этого любой ценой.

При этом автор отмечает нарастающую вовлеченность западных стран в конфликт — они предоставляют Киеву важные разведданные и современное вооружение (РСЗО HIMARS).