news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
1 сентября 2022  11:04

Foreign Affairs: Появление военных НАТО на Украине может спровоцировать ядерную войну

news_top_970_100

Появление военных стран НАТО на украинской территории может привести к началу ядерной войны. Об этом сказано в статье, опубликованной в журнале Foreign Affairs, передает РИА Новости. 

Авторы заявляют: сейчас Соединенные Штаты и их союзники пытаются предотвратить эскалацию ситуации, которая могла бы спровоцировать прямой конфликт между РФ и Североатлантическим альянсом.

«Появление войск НАТО в воздухе, на суше, в Черном море вблизи Украины — это совсем другое дело, — пишет обозреватель. — Эти действия могут подтолкнуть российского полевого командира к действиям, которые приведут к гибели или ранению военнослужащих альянса».

По его мнению, такая ситуация спровоцирует ответную реакцию НАТО, поэтому нужно избежать этого любой ценой. 

При этом автор отмечает нарастающую вовлеченность западных стран в конфликт — они предоставляют Киеву важные разведданные и современное вооружение (РСЗО HIMARS).

#спецоперация на Украине
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100