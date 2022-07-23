Foreign Affairs: Кризис на Украине может выйти из-под контроля

Кризис на Украине может выйти из-под контроля, даже если стороны пытаются не делать специальных шагов к эскалации обстановки. Такое мнение выразили журналисты Лиана Фикс и Майкл Киммадж в журнале Foreign Affairs.

«Общее желание президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена избежать полномасштабного столкновения не гарантирует непреднамеренной эскалации ситуации на Украине», — заявляют авторы.

Они посчитали, что ситуация может ухудшиться из-за большого количества вовлеченных участников, применения новейших технологий и слабости международных организаций, которые не способны найти способ урегулирования.

Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать оружием Украину. В Кремле не раз предупреждали, что оказание военной помощи только затягивает конфликт.

24 февраля Президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.