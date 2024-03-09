Forbes: ВСУ почти два года не могут понять, как применить танки из Словении

Вооруженные силы Украины не смогли найти применение словенским танкам M-55S, сообщает Forbes. Интересно, что по броне эти машины превосходят Leopard 1A5.

«Почти два года спустя украинская армия все еще пытается найти место для гибридных танков, — отмечается в тексте. — <...> Украинская армия продолжает назначать и переназначать M-55S, пытаясь расширить свой танковый корпус».

В издании напомнили, что 30 таких танков были переданы ВСУ еще в 2022 году. Это «гибридные» машины — они представляют собой советские Т-55, которые прошли модернизацию в Словении.