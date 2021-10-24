Forbes рассказал о спецоперации НАТО вблизи российских границ

ВВС США в рамках учений на случай войны с Москвой отправили истребители F-16 на ближайший к российским границам аэродром на острове Шемья. Об этом рассказал эксперт журнала Forbes Дэвид Экс.

Данная локация расположена всего в 322 километрах от российского побережья в Беринговом море. И несмотря на то, что из-за климатических условий добираться туда американским летчикам далеко и опасно, но зато база имеет неоспоримое стратегическое преимущество.

Кроме того, эксперт поведал о частых тренировках на небольших аэродромах Аляски, данная мера рассчитана на то, что по крупным аэродромам может быть нанесен массированный удар, поэтому с помощью небольших можно будет сохранить в боеготовности хотя бы часть авиации США в случае реальных боевых действий.