Forbes назвал 125 лучших работодателей России

Опубликован список лучших работодателей России, подготовленный Forbes. В него вошли 125 компаний.

Интересно то, что компаниям не присваивали мест, а разделили по четырем группам, оценивая по нескольким критериям: величине штата, экологии, сотрудникам и обществу и корпоративному управлению. В зависимости от показателей в этих категориях им присваивался один из четырех статусов: платина, золото, серебро или бронза.

В списке оказались компании из разных отраслей: финансов и инвестиций, телекоммуникаций, строительства, IT, нефти и газа, химической и пищевой промышленности, торговли и других.

Оказались в списке и татарстанские компании, к примеру «Татнефть» и KazanExpress. Подробный рейтинг можно увидеть по ссылке.