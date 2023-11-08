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Forbes назвал 125 лучших работодателей России
Опубликован список лучших работодателей России, подготовленный Forbes. В него вошли 125 компаний.
Интересно то, что компаниям не присваивали мест, а разделили по четырем группам, оценивая по нескольким критериям: величине штата, экологии, сотрудникам и обществу и корпоративному управлению. В зависимости от показателей в этих категориях им присваивался один из четырех статусов: платина, золото, серебро или бронза.
В списке оказались компании из разных отраслей: финансов и инвестиций, телекоммуникаций, строительства, IT, нефти и газа, химической и пищевой промышленности, торговли и других.
Оказались в списке и татарстанские компании, к примеру «Татнефть» и KazanExpress. Подробный рейтинг можно увидеть по ссылке.
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