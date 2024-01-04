31 танк Abrams, переданный Соединенными Штатами Украине, после этого ни разу нигде не был замечен. Об этом заявляет Forbes.

В журнале напомнили, что поставка первой партии танков была подтверждена Белым домом. «Прошло два месяца с тех пор, как бывшие американские танки M-1 прибыли на Украину. И два месяца с тех пор, как мы видели какие-либо доказательства существования танков», — подчеркивается в сообщении.

То есть до сих пор неясно, в какой бригаде находятся машины и что с ними делают на Украине. Однако, предполагают эксперты, возможно, Киев занялся укреплением их брони, чтобы они могли противостоять российским дронам.

Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что поставки западной техники не смогут изменить ситуации на линни боевого соприкосновения. В частности, он отмечал, что немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley «прекрасно горят».