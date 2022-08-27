Forbes: Богатейшие в мире миллиардеры потеряли $30 млрд после выступления главы ФРС

После восьмиминутного выступления главы ФРС Джерома Пауэлла состояние десяти богатейших миллиардеров мира сократились больше чем на $30 млрд. Все из-за того, что он допустил дальнейший рост процентных ставок, чем обрушил американский фондовый рынок, пишет Forbes.

Среди тех, кто потерял часть своего состояния – глава Tesla Илон Маск, «обедневший» на $5,4 млрд, теперь его капитал оценивается в $257,3 млрд. Основатель Amazon Джефф Безос за день потерял $6,5 млрд, теперь его капитал составляет $155,3 млрд. Миллиардеры-инвесторы Уоррен Баффет и Ларри Эллисон стали беднее почти на $3 млрд каждый, Билл Гейтс — больше чем на $2 млрд. Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж каждый потеряли около $5 млрд.

Единственным участником богатейших миллиардеров, чье состояние выросло, а не сократилось, стал индийский предприниматель Гаутам Адани, владелец конгломерата Adani Group.