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Фонтан в сквере Белинского запустят этим летом
Фонтан в сквере Белинского в Казани, который ранее перекрывали для ремонта, запустят в июле. На данный момент на «водоизвергающей» установке осуществляют монтаж модульной конструкции с 13 струями. Причем высота центральной достигает 2 метров, а те, что по бокам – по 1 метру, сообщает комитет по благоустройству.
У фонтана уже отштукатурены нижнее и боковое покрытие, а также сделана гидроизоляция. Еще на объекте смонтирован трубопровод и электрокабели. Рабочие, помимо всего этого, успели установить гранитные плиты с внешней стороны фонтана.
Сейчас внутри чаши фонтана укладывается плитка, потом установят оборудование. Также на объекте будут светильники, которые осветят фонтан вечером.
фото: комитет по благоустройству Казани
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