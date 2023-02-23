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Фонд Елабужского музея-заповедника пополнился новым экспонатом
В фонде Елабужского государственного музея-заповедника появился новый предмет, который будет представлен посетителям в Литературном музее М.И.Цветаевой, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ЕГМЗ. Это церковный атрибут, найденный у Никольской церкви в селе Ново-Талицы Ивановской области во время реставрации.
Храм представляет историческую ценность, поскольку связан с именем семьи Цветаевых — когда-то здесь служили дед и дядя Марины Цветаевой. Церковный атрибут сделан из дерева, на него нанесена молитва. Экспонат передала Ирина Исаева — доктор наук, преподаватель Московского государственного университета, на протяжении многих лет дружившая с Анастасией Цветаевой — писательницей, биографом и родной сестрой Марины Цветаевой.
Знакомство сотрудников ЕГМЗ с Ириной Исаевой состоялось в 2022 году, когда началась подготовка к изданию сборника с ее воспоминаниями о дружбе с Анастасией Цветаевой. Книга выйдет уже в этом году.
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