Фонд Елабужского музея-заповедника пополнился новым экспонатом

Фото: Елабужский государственный музей-заповедник

В фонде Елабужского государственного музея-заповедника появился новый предмет, который будет представлен посетителям в Литературном музее М.И.Цветаевой, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ЕГМЗ. Это церковный атрибут, найденный у Никольской церкви в селе Ново-Талицы Ивановской области во время реставрации.

Храм представляет историческую ценность, поскольку связан с именем семьи Цветаевых — когда-то здесь служили дед и дядя Марины Цветаевой. Церковный атрибут сделан из дерева, на него нанесена молитва. Экспонат передала Ирина Исаева — доктор наук, преподаватель Московского государственного университета, на протяжении многих лет дружившая с Анастасией Цветаевой — писательницей, биографом и родной сестрой Марины Цветаевой.

Знакомство сотрудников ЕГМЗ с Ириной Исаевой состоялось в 2022 году, когда началась подготовка к изданию сборника с ее воспоминаниями о дружбе с Анастасией Цветаевой. Книга выйдет уже в этом году.