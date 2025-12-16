Фонд «Защитники Отечества» в РТ помогает ветеранам СВО с трудоустройством

Фото: пресс-служба татарстанского филиала государственного фонда «Защитники Отечества»

Татарстанский филиал государственного фонда «Защитники Отечества» активно реализует программы содействия в трудоустройстве и профессиональном переобучении ветеранов специальной военной операции. Эти меры считаются одним из приоритетных направлений деятельности фонда и направлены на успешную адаптацию ветеранов к мирной жизни и их интеграцию в общество.

Статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ и председатель фонда Анна Цивилева подчеркнула, что ветераны хотят оставаться активными и полезными членами общества, обеспечивать себя и семьи, а поэтому помощь в трудоустройстве является ключевым направлением работы фонда.

Она отметила, что организация сотрудничает с крупнейшими работодателями страны, а филиалы фонда заключают соглашения и с региональными предприятиями. Особое внимание уделяется ветеранам с инвалидностью, для которых запущены специальные проекты.

Фото: пресс-служба татарстанского филиала государственного фонда «Защитники Отечества»

Татарстанский филиал фонда разрабатывает для каждого ветерана индивидуальный план трудоустройства, учитывающий профессиональные навыки, опыт работы и личные пожелания. На сегодняшний день порядка 70% ветеранов СВО республики уже трудоустроены.

Филиал сотрудничает с предприятиями и организациями региона, предлагающими широкий спектр вакансий, а также проводит ярмарки вакансий и консультации по составлению резюме и подготовке к собеседованиям.

Основные направления работы сектора трудоустройства и переобучения включают:

индивидуальные консультации по определению профессиональных интересов, оценке навыков и составлению карьерного плана;

профессиональное переобучение, включая курсы повышения квалификации и переподготовки по востребованным специальностям;

содействие в трудоустройстве через подбор вакансий, организацию собеседований и помощь с документами;

психологическую поддержку для преодоления трудностей адаптации к мирной жизни и поиска работы;

организацию ярмарок вакансий и дней карьеры для встречи с работодателями.

Фото: пресс-служба татарстанского филиала государственного фонда «Защитники Отечества»

Одним из недавних примеров переобучения стал ветеран СВО Игорь Баранов, который был призван на службу по частичной мобилизации и получил тяжелое ранение, повлекшее увольнение с военной службы. Филиал фонда взял Игоря на персональное сопровождение. После возвращения домой он выразил желание сменить сферу деятельности.

В сентябре 2025 года социальный координатор предложила ему пройти курсы повышения квалификации по программе «Оператор мультимоторных беспилотных авиационных систем» на базе КФУ. Ветеран успешно завершил обучение и получил удостоверение о повышении квалификации, отметив, что новые навыки открывают перед ним перспективы трудоустройства в различных сферах, включая сельское хозяйство, геодезию, строительство и логистику.

Фото: пресс-служба татарстанского филиала государственного фонда «Защитники Отечества»

Возвращаясь к мирной жизни, некоторые ветераны СВО находят себя в предпринимательстве. На сегодняшний день 128 участников операции стали владельцами собственного бизнеса. Среди них Расул Таспенов, который добровольно отправился в зону СВО, быстро адаптировался к новым условиям и после демобилизации открыл собственное предприятие в сфере грузоперевозок.

Руководитель филиала фонда по Татарстану Гузель Удачина подчеркнула, что сейчас основной упор делается на трудоустройство ветеранов СВО. По ее словам, важно, чтобы вернувшиеся с передовой бойцы могли найти подходящую работу с достойной оплатой и обеспечить семьи всем необходимым.

Оказание содействия в трудоустройстве ветеранам СВО соответствует целям национального проекта «Кадры».