Фонд ЖКХ в Татарстане подал почти 4,6 тыс. заявлений о задолженности по капремонту

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Региональный оператор НО «Фонд ЖКХ» Татарстана в прошлом году значительно активизировал работу по взысканию просроченной задолженности по взносам на капитальный ремонт. Как сообщил директор фонда Айрат Абузяров на профильном круглом столе, динамика объема работ в 2024 году составила 384%, что в четыре раза (на 741%) больше по количеству заявлений и в семь раз превышает сумму отработанной задолженности, по сравнению с 2023 годом.

Всего в течение года было подано почти 4,6 тыс. заявлений о вынесении судебных приказов на общую сумму 79,9 млн рублей. Вынесено 3,5 тыс. судебных приказов на сумму 62 млн рублей. На данный момент на рассмотрении находятся еще 672 заявления на сумму 10,8 млн рублей, а 393 заявления на сумму 7 млн рублей были возвращены без рассмотрения.

Для сравнения: в 2023 году было подано 944 заявления о вынесении судебных приказов на сумму 9,5 млн рублей.

В 2025 году, по словам Абузярова, планируется усилить контроль за выполнением работ капитального ремонта, развернуть претензионную исковую деятельность, продолжить взыскание задолженности, а также усилить работу по правильному начислению и доставлению взносов.