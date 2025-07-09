Фонд «Защитники Отечества» в Татарстане решил 99% обращений участников СВО и их семей

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО

В Татарстане фонд «Защитники Отечества» с начала своей работы принял свыше 57 тысяч обращений от участников специальной военной операции и их семей, из которых 99% уже решено. Эти данные озвучили на заседании профильной комиссии Государственного Совета по вопросам поддержки участников СВО и их близких, которое прошло 8 июля 2025 года в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

В мероприятии принял участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Александр Тихонов. В составе комиссии работали помощник Президента РФ Алексей Дюмин, министры здравоохранения и труда и социальной защиты РФ Михаил Мурашко и Антон Котяков, губернатор Астраханской области – председатель комиссии Игорь Бабушкин, а также представители всех восьми округов России, федеральных и региональных органов власти.

На заседании обсудили эффективность существующих мер поддержки бойцов и их семей, обозначили текущие проблемы и приоритетные направления работы. Среди них – развитие системы медицинской и психологической помощи, трудоустройства, социальной адаптации и ресоциализации, в том числе для участников СВО, которые имели судимость.

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО

По словам Александра Тихонова, в Приволжском федеральном округе ветераны и участники СВО получают комплексную помощь:

«Помогать участникам СВО и членам их семей – наша прямая обязанность. Важно оперативно реагировать на поступающие запросы, чтобы помощь бойцам была эффективной и своевременной. В округе большую поддержку участникам СВО оказывают филиалы фонда "Защитники Отечества", включая социализацию, адаптацию и реабилитацию военнослужащих. Так, в региональные отделения поступило более 295 тысяч обращений по содействию, из которых решены порядка 97%, более 288 тысяч. Среди них – психолого-психотерапевтическое сопровождение, поддержка в вопросах реабилитации, обучение и трудоустройство ветеранов СВО. Работа идет непрерывно и будет продолжена», – подчеркнул заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

Выработанные комиссией предложения направят в Президиум Государственного Совета и Совет Безопасности РФ. Они также будут учтены в докладе Главы государства для принятия необходимых решений.