Фонд «Защитники Отечества» в Татарстане принял больше 42 тыс. обращений

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Фонд «Защитники Отечества» принял свыше 42 тысяч обращений за период своей деятельности в Татарстане, при этом более 95% из них уже решены.

Общее количество поступивших в фонд обращений превысило два миллиона. Все филиалы фонда, которых насчитывается 89, обработали более 2 080 000 запросов. Более 1 910 000 из этих запросов, то есть около 92%, уже успешно решены.

«Показатель положительно решенных вопросов – главный показатель работы фонда. Наши филиалы в 89 регионах приняли более двух миллионов запросов менее чем за два года работы. За каждым обращением стоит важный вопрос от нашего ветерана или его семьи. При поддержке наших партнеров мы стараемся разрешить все вопросы как можно оперативнее и эффективнее. Фонд помогает оформить необходимые документы, получить положенные меры поддержки, пройти реабилитацию, организовать досуг для всей семьи, устроиться ветеранам на работу, предварительно получив необходимые знания и компетенции», – рассказала статс-секретарь – заместитель Министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Наиболее частые темы обращений в фонд «Защитники Отечества» – назначение мер социальной поддержки, участие в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях, денежные выплаты, юридическая помощь и получение удостоверения ветерана боевых действий.

Фонд «Защитники Отечества» создан по поручению Президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Здесь защитникам помогают не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход.