Фонд «Защитники Отечества» в РТ рассказал о переобучении участников СВО

Участники СВО из Татарстана по возвращении домой могут пройти переобучение по востребованным специальностям. Об этом сообщила сегодня «Татар-информу» руководитель филиала госфонда «Защитники Отечества» в РТ Гузель Удачина на специализированной ярмарке вакансий в Казани.

«Возможность переобучения предусмотрена в достаточно льготном формате на уровне, в том числе благодаря последним изменениям законодательства. Сегодня ребята имеют возможность достаточно легко и просто поступать в ведущие вузы Российской Федерации, нашей республики, на бесплатной основе, на бюджет. Многие ребята пользуются такой возможностью и поступают в высшие учебные заведения в рамках установленной 10-процентной квоты», – отметила она.

По данным Удачиной, востребованы краткосрочные курсы переобучения. Кроме того, работодатели принимают участников СВО на работу и переобучают сами, выплачивая при этом заработную плату.

Ярмарка вакансий для участников специальной военной операции открылась сегодня в Казани в здании Национальной библиотеки РТ. 17 предприятий на ней предлагают около 3 тыс. вакансий