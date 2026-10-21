Фонд «Защитники Отечества» адаптировал свыше 100 квартир для ветеранов в РТ

Государственный фонд «Защитники Отечества» продолжает комплексную работу по возвращению участников СВО к мирной жизни. Совместно с партнерами и органами власти фонд развивает многоуровневую систему поддержки, охватывающую весь путь ресоциализации – от оформления документов и получения мер социальной помощи до медицинской и психологической реабилитации, обеспечения техническими средствами реабилитации, трудоустройства и социальной интеграции, сообщает фонд.

«В рамках социальной адаптации ветеранов СВО Государственный фонд "Защитники Отечества" создает все необходимые условия, чтобы наши герои могли как можно быстрее вернуться к активной и полноценной жизни, восстановить социальные связи, открыть для себя новые возможности для реализации. Наша работа строится на индивидуальном подходе – с учетом жизненной ситуации каждого ветерана, его потребностей и целей. Особое внимание уделяем родным наших защитников. Близкие часто становятся опорой для героев на пути возвращения к мирной жизни, поэтому мы также обеспечиваем комплексное сопровождение членов семей участников СВО и помогаем решать возникающие вопросы», – отметила статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Важным условием успешной социальной адаптации ветеранов СВО является восстановление здоровья и получение необходимой медицинской помощи. За 2026 год в Республике Татарстан диспансеризацию, включая обследования у узкопрофильных специалистов, прошли 73% ветеранов СВО. Из них направлено на второй этап диспансеризации 89%. Были обеспечены лекарственными препаратами 83% ветеранов. На медицинскую реабилитацию по результатам диспансеризации направлено около 300 обследованных защитников, на санаторно-курортное лечение – порядка 400 ветеранов боевых действий.

После возвращения к мирной жизни человек может столкнуться с необходимостью адаптироваться к изменившимся обстоятельствам, восстановить отношения с близкими, выстроить новые жизненные ориентиры и справиться с пережитым опытом. Поэтому фонд уделяет особое внимание психолого-психотерапевтической помощи – как ветеранам, так и членам их семей.

«Наши бойцы возвращаются с серьёзными ранениями и непростым психологическим состоянием. Полноценная социальная адаптация невозможна без качественной медицинской реабилитации и профессиональной психолого-психотерапевтической помощи. В этой поддержке нуждаются не только сами герои, но и их близкие – семьи погибших ветеранов специальной военной операции. Именно поэтому особое внимание в филиале фонда "Защитники Отечества" уделено кабинету психологической помощи, оснащённому самым современным оборудованием для коррекции эмоционального состояния. Это и комплексы с виртуальной реальностью, и системы для расслабления и снятия напряжения, и аппараты для восстановления внутреннего равновесия через свет и звук, и устройства для тренировки спокойствия и уверенности в себе. Такое оснащение позволяет подобрать индивидуальный подход к каждому – в зависимости от состояния и потребностей человека», – поделилась руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Республике Татарстан Гузель Удачина.

На постоянной основе в татарстанском филиале фонда ведут прием клинические психологи. За 2026 год профессиональную поддержку получили более 800 человек.

Ветеранов СВО с инвалидностью фонд обеспечивает необходимыми техническими средствами реабилитации и адаптации. На сегодняшний день в Татарстане защитникам передано более 170 ТСР.

Отдельное направление работы – создание возможностей для занятий адаптивным спортом. Фонд обеспечивает ветеранов протезами, экипировкой и снаряжением, адаптивной одеждой для занятий спортом, создает возможности для тренировок. На сегодняшний день в Республике Татарстан порядка 85% ветеранов СВО с инвалидностью регулярно занимаются различными видами адаптивного спорта.

Адаптивная одежда разрабатывается с учетом особенностей здоровья и повседневных потребностей людей. Каждый ветеран получает три комплекта одежды: летний, зимний и демисезонный. Все заявки рассматриваются индивидуально, чтобы подобрать наиболее подходящие модели. По Республике Татарстан уже выдано более 30 комплектов.

В масштабе страны фонд реализует программу по адаптации жилья под нужды ветеранов с ограниченными возможностями здоровья. В Татарстане за время работы филиала было приспособлено свыше 100 жилых помещений. В рамках этой меры поддержки для ветеранов СВО адаптируют рабочие места для дистанционного обучения и работы. Также фонд взаимодействует с муниципальными органами власти для обустройства придомовых территорий и мест общего пользования в многоквартирных домах.

Важнейшим этапом полноценной ресоциализации защитников является обучение, переобучение и последующее трудоустройство. Социальные координаторы обеспечивают персональное сопровождение защитников на всех этапах трудоустройства.

Особое внимание уделяется созданию возможностей для тех, кто хочет реализовать себя в рабочих профессиях. При поддержке филиала фонда ветераны СВО участвуют в чемпионатах по профессиональному мастерству «Абилимпикс».

Среди участников – Руслан Харрасов, представлявший Республику Татарстан в компетенции «Инструктор по адаптивной физической культуре». При выполнении задач в зоне СВО он получил серьезное ранение. Участие в «Абилимпиксе» ветеран воспринял прежде всего как возможность восстановиться и вернуться к активной жизни.

«Для многих моих сослуживцев, получивших инвалидность, период адаптации становится настоящим испытанием, где основной враг – не физическая боль, а чувство собственной бесполезности. "Абилимпикс" в этом смысле действует как мощный психологический катализатор: участники, сталкиваясь с соревновательной средой, перестают фокусироваться на своих ограничениях и начинают видеть конкретные, измеримые результаты собственного труда. Это принципиально меняет самовосприятие – от статуса "раненого бойца" к статусу "мастера своего дела"», – отметил Руслан Харрасов.

Для желающих открыть собственное дело доступны различные меры государственной поддержки, включая социальный контракт на открытие и развитие бизнеса. В этом году в Татарстане более 100 ветеранов и членов их семей получили такую поддержку.

Кроме того, одним из инструментов социальной адаптации является вовлечение героев и их семей в общественную жизнь. В Татарстане филиалом фонда реализуется ряд значимых проектов, направленных на поддержку семей участников СВО. Один из них – проект «СЕРДЦЕ В ZАПАСЕ» – программа комплексной психологической поддержки жен военнослужащих. Еще одно направление – женское комьюнити «Время для себя», созданное для поддержки жен ветеранов СВО с инвалидностью. Не остаются без внимания и дети защитников – для них создан творческий проект «Молодежный фотоклуб», где ребята осваивают искусство фотографии и учатся выражать свои мысли через кадр.

Также филиал фонда уделяет большое внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения и активно интегрирует в эту работу самих защитников. Более 100 ветеранов участвуют в патриотических встречах, становятся наставниками и проводят уроки мужества. Продолжением этой деятельности стали патриотические квизы для детей, проводимые на площадке филиала фонда.

Таким образом, деятельность татарстанского филиала фонда «Защитники Отечества» охватывает все ключевые направления ресоциализации ветеранов СВО и их семей – от медицинской реабилитации и психологической помощи до трудоустройства, адаптации жилья, занятий адаптивным спортом и вовлечения в общественную и патриотическую жизнь. Ключевой остается индивидуальная и адресная работа с каждым ветераном и его семьей, что позволяет учитывать конкретные жизненные обстоятельства и потребности.