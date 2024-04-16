Фонд «Защитники Отечества» адаптирует жилье инвалидов СВО под их нужды

Фонд «Защитники Отечества» в Татарстане в скором времени представит пример жилья, адаптированного под нужды инвалидов-участников СВО. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по РТ Гузель Удачина.

«Прежде всего, мы занимаемся вопросами адаптации жилых помещений под индивидуальные потребности людей с инвалидностью, с учетом их ограниченных возможностей», – рассказала Гузель Удачина.

На сегодняшний день фонд предлагает порядка 83 видов обустройства жилья для инвалидов- участников спецоперации.

«Задача социальных координаторов сегодня – максимально мотивировать наших подопечных к согласию на подобного рода адаптации, объяснить, как это будет выглядеть», – поделилась Гузель Удачина.

Она также отметила, что для подобной деятельности требуются соответствующие обследования муниципальными комиссиями. Благодаря этому участники фонда активно взаимодействуют с муниципалитетами республики.