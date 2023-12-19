Фонд «Защитники Отечества» поможет ветеранам СВО с протезами вернуться к нормальной жизни

Фонд «Защитники Отечества» и Союз «Кибатлетика» заключили соглашение о сотрудничестве в рамках Первенства России по кибатлетике среди ветеранов СВО.

Целью партнерства является вовлечение ветеранов в активные тренировки и поддержка их здорового образа жизни. Организаторы планируют предоставлять технические средства реабилитации и обучать их правильному использованию в различных условиях. Также в рамках сотрудничества планируется оказывать помощь ветеранам в возвращении к интересующим их профессиям, а также проводить совместные конференции, семинары и другие проекты.

Первенство России по кибатлетике среди ветеранов СВО, организованное фондом «Защитники Отечества», Союзом «Кибатлетика» и Департаментом соцзащиты Москвы, проходило с 17 по 19 декабря. Более 50 человек с протезированием из 50 филиалов фонда участвовали в выполнении бытовых задач в рамках программы комплексной реабилитации «С Кибатлетикой строим будущее». Среди участников был ветеран СВО из Татарстана, Сергей Веселов.

Программа комплексной реабилитации включает обучение базовым действиям после протезирования, курс лечебной физкультуры, гидрореабилитацию, а также психологическую помощь. Особое внимание уделяется бытовым навыкам, чтобы участники могли быстрее восстановиться и вернуться к обычной жизни.

Анна Цивилева, председатель фонда «Защитники Отечества», подчеркнула, что поддержка героев не заключается только в предоставлении протезов, но и в обучении им справляться с повседневными задачами и возвращении к нормальной жизни. Программа включает в себя и физическую, и социальную реабилитацию.

Евгений Швыгин, ветеран СВО из Донецкой Народной Республики, подчеркнул важность реабилитационной программы для восстановления физического и психологического состояния. Реабилитация помогла ему не только освоить базовые навыки протезов, но и восстановить веру в свои силы и возможности.

Андрей Давидюк, председатель правления Союза «Кибатлетика», подчеркнул, что участие в программе помогает ветеранам СВО восстановить не только физическое, но и психологическое состояние. Применяемые методики способствуют улучшению физического и психоэмоционального благосостояния человека. После программы участники приобретают новые навыки, в том числе профессиональные, открывая для себя новые возможности.