Фонд «Защитники Отечества» помог нижнекамцу восстановиться и вернуться к работе

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Фонд «Защитники Отечества» оказывает всестороннюю помощь ветеранам СВО и семьям погибших бойцов. Организация помогает с оформлением льгот, выплат, медицинской помощью и адаптацией в мирной жизни. В Нижнекамске фонд работает с 1 июня 2023 года.

Андрей Семенов был мобилизован в 2022 году, до этого работал на «Танеко». В 2023 году он получил ранение возле Авдеевки, перенес операцию и долго восстанавливался.

«Заметил только руку, как кисть сложило, а плечо – только через шесть часов. Товарищи показали, что у меня вся спина была в крови, а что живот пробило – узнал уже на операционном столе», – рассказал он.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Недавно Андрей полностью восстановился и вернулся к работе. В фонд «Защитники Отечества» он обращается не в первый раз: здесь ему помогли оформить инвалидность, рассказали о льготах и выдали удостоверение. Сейчас он подал заявку на участие в проекте «Батырлар – герои Татарстана», который дает возможность занять руководящую должность.

«Я зарегистрировался и жду тестов, они пройдут в апреле. Посмотрим – пройду или нет», – поделился Андрей.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Фонд помогает ветеранам СВО и семьям погибших военнослужащих получить государственную соцподдержку: льготы на оплату коммунальных услуг, ежемесячные денежные выплаты, обеспечение техническими средствами реабилитации, санаторно-курортное лечение, выдачу транспортных карт, медицинскую помощь.

«Мы сотрудничаем с Нижнекамской многопрофильной больницей в интересах ветеранов СВО и семей погибших бойцов. Кроме того, за медицинской помощью к нам обращаются действующие участники СВО, находящиеся в отпуске по ранению», – рассказала социальный координатор фонда Земфира Газизова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Ветераны-инвалиды могут получить высокотехнологичные бионические протезы, а их жилье адаптируют под особые нужды. Также предусмотрена помощь психолога.

Фонд «Защитники Отечества» и Университет «Синергия» запустили программу бесплатного обучения и трудоустройства для ветеранов СВО и семей погибших военнослужащих.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Указанные категории граждан могут выбрать одну из программ – дополнительного профессионального, среднего специального или высшего образования – и пройти обучение полностью бесплатно при наличии соответствующих документов», – отметила Земфира Газизова.

Фонд не только помогает адресно, но и вовлекает ветеранов СВО в общественную жизнь. Бойцы участвуют в уроках Мужества, играх «Зарница», открытии мемориалов, встречах с детьми и школьниками.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Бывает, что наши подопечные приезжают в школу, где есть ученик, который писал им письмо. Эти письма доходят до бойцов, они их хранят и хотят встретиться с ребятами лично», – рассказал социальный координатор Рустем Канцыр.

Работа фонда продолжается, и главная задача – сделать так, чтобы ветераны и семьи погибших военнослужащих чувствовали поддержку и получали все меры государственной помощи.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Фонд «Защитники Отечества» создан по поручению Президента РФ Владимира Путина. Основная его цель – персональное сопровождение ветеранов СВО и членов их семей. В филиалах фонда им помогают с медицинской и социальной реабилитацией, в том числе в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку и адаптируют жилье под нужды инвалидов.

Кроме того, фонд вовлекает ветеранов в занятия физкультурой и спортом, паралимпийское движение, организует культурные мероприятия, проводит встречи по патриотическому воспитанию молодежи с их участием.