За год фонд «Защитники Отечества» в РТ помог 4 тыс. ветеранам СВО получить медпомощь

Фото: Фонд «Защитники Отечества»

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Татарстане в 2025 году помог получить медицинскую помощь четырем тысячам ветеранов СВО. Речь идет как о лечении, так и о реабилитационных программах. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

По словам председателя фонда Анны Цивилевой, с первых дней работы организация делает упор на медицинскую и психологическую поддержку.

«Совместно с партнерами мы делаем все возможное для того, чтобы наши защитники могли получить квалифицированную и высокотехнологичную помощь в любом регионе нашей страны. Им доступны лучшие клиники и лучшие специалисты любой специализации, самые передовые технологии отечественной медицины», – отметила она.

В Татарстане фонд работает в тесном контакте с республиканским Минздравом. Для ветеранов СВО определены ключевые медучреждения – госпитали для ветеранов в Казани и Набережных Челнах, а также Республиканская клиническая больница. Если требуется лечение федерального уровня, пациентов направляют в профильные центры Минздрава России и ФМБА.

Одним из тех, кому понадобилась такая помощь, стал Салават – участник боев за Бахмут. Он получил тяжелый ожог лица и благодаря содействию социального координатора был направлен в федеральный центр ФМБА, где ему провели операцию по восстановлению лица.

«Салават не первый ветеран, направленный нами в федеральные клиники. На сопровождении филиала фонда находится боец с ампутацией руки, страдавший от сильнейших фантомных болей. В июле 2025 года он был включен в экспериментальную группу Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России. В рамках программы ему провели первую операцию по вживлению нейрочипа для подавления болевых ощущений. В апреле планируется следующее вмешательство, которое должно окончательно избавить ветерана от мучительных болей», – рассказала руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по РТ Гузель Удачина.

Отдельное направление работы фонда – раннее выявление заболеваний у бойцов СВО и членов их семей. В 2024 году стартовала программа углубленной диспансеризации, в рамках которой защитникам предоставляют транспорт до медучреждения и возможность пройти все обследования за один день. В 2025 году такую диагностику прошли около трех тысяч человек, и более половины из них были направлены на реабилитацию.

В прошлом году около 1500 ветеранов СВО получили направление на медицинскую реабилитацию, а порядка 500 прошли санаторно‑курортные программы.

Психологическая поддержка – еще один важный блок работы. В филиале фонда в Татарстане работают клинические психологи и педагоги‑психологи, которые помогают как ветеранам, так и их семьям. При необходимости подключаются специалисты МЧС.

Для оперативной помощи действует горячая линия Минобороны, а также портал СВОИРОДНЫЕ.РФ, созданный командой Героя Труда России, доктора Дениса Проценко при участии фонда. На платформе собраны понятные инструкции и рекомендации, которые помогают ветеранам ориентироваться в бытовых и социальных вопросах после возвращения домой.