Фонд «Защитники Отечества» по РТ предупреждает семьи погибших бойцов о мошенниках

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Филиал фонда «Защитники Отечества» по Татарстану предупреждает о мошеннических действиях в отношении семей погибших участников специальной военной операции.

Злоумышленники представляются сотрудниками фонда и предлагают финансовую помощь, компенсации или льготы, якобы полагающиеся семье погибшего. Для получения средств они просят пройти по ссылке для оформления заявки. Получив доступ к средствам или личной информации, мошенники перестают выходить на контакт.

Кроме того, обнаружена спам-рассылка, которая ведется от имени руководителя Татарстанского филиала фонда «Защитники Отечества» Гузель Удачиной.

Злоумышленники могут запрашивать конфиденциальную и личную информацию, а также интересоваться работой фонда. Татарстанцев просят быть бдительными: звонки и сообщения поступают с фейковых аккаунтов.

В фонде дали также ряд советов, которые помогут не потерять деньги или чувствительную информацию:

– не доверяйте незнакомцам, предлагающим помощь, – будьте особенно осторожны с теми, кто выходит на связь с вами впервые и предлагает финансовую помощь или льготы от имени государственных органов или фонда;

– не сообщайте личные данные по телефону или в интернете – ни в коем случае не передавайте номера банковских карт, CVV-коды, пароли и другую конфиденциальную информацию;

– проверяйте информацию – прежде чем переводить деньги или предоставлять данные, свяжитесь непосредственно с социальным координатором, чтобы разобраться в ситуации;

– не открывайте подозрительные ссылки и файлы – будьте осторожны с электронными письмами и сообщениями, содержащими ссылки или вложения от неизвестных отправителей;

– заблокируйте карту, если есть подозрения в мошенничестве – немедленно свяжитесь с банком и заблокируйте карту, если подозреваете, что данные могли быть скомпрометированы.

Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по указу Президента РФ Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов специальной военной операции и членов семей бойцов. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Фонд возглавляет статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева. Филиалы организации работают во всех регионах России.