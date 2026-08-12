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Фоторепортаж
На Электронной доске почета разместили имена 47 журналистов Татарстана
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Фоторепортаж
Финалисты «Новой волны» приняли участие в лепке памятного барельефа
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дни рождения сегодня
Файзрахманов Айрат ШамилевичГенеральный директор Национального музея РТ
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Небратушки: почему Сербия сближается с Киевом вопреки дружбе с РоссиейЗачем Вучич идет навстречу Зеленскому, при чем здесь Евросоюз и сербские боеприпасы
Глава киевского режима Владимир Зеленский впервые совершил официальный визит в Сербию. Как принимали Зеленского в Белграде и почему Сербия стала пренебрегать вековыми традициями дружбы с Россией – в материале обозревателя Альберта Бикбова.
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Финансы для большой авиации: как НОВИКОМ поддерживает авиастроение ТатарстанаВ начале августа Казань вновь стала центром притяжения для всех, кто влюблен в авиацию
Фестиваль «Я выбираю небо» много лет объединяет тысячи зрителей, демонстрируя достижения отечественного авиастроения и напоминая о ключевой роли Татарстана в развитии российской авиаотрасли. Традиционно партнером праздника выступает банк НОВИКОМ, который на протяжении многих лет обеспечивает финансовую поддержку ведущих предприятий авиастроения.
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В Татарстане назвали профессии, представители которых чаще всего ищут работуПоколение Альфа чаще ищет работу в сфере услуг, зумеры – в продажах и IT, а миллениалы – в администрировании и управлении проектами
Менеджеры по продажам и работе с клиентами чаще других специалистов ищут работу в Татарстане – с начала 2026 года они разместили более 52 тыс. резюме. В пятерку самых активных соискателей также вошли упаковщики, администраторы, водители и разнорабочие.
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Вуз под запрос промышленности: как СИБУР помог КНИТУ перестроить обучениеКНИТУ обновил 72 программы вместе с промышленными партнерами, сделав упор на практику, IT и искусственный интеллект
КНИТУ завершил масштабное обновление образовательных программ. Вместе с промышленными партнерами казанский вуз пересмотрел содержание 72 направлений подготовки (бакалавриат и специалитет). В процесс были вовлечены 110 рецензентов от промышленных предприятий Татарстана. О том, как это происходило и что изменилось, – в нашем материале.
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Спрос вернулся: что происходит на рынке новостроек Казани и чего ждать осеньюПочему оживился спрос, удается ли сдерживать рост цен и что ждет рынок новостроек в ближайшие месяцы
На первичном рынке жилья Татарстана растет число сделок, при этом цены пока удается сдерживать за счет скидок и специальных программ застройщиков. Главным драйвером спроса остается семейная ипотека, а дальнейшие перспективы рынка во многом зависят от снижения ставок по рыночным кредитам. Подробнее – в материале «Татар-информа».
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Рост прибыли и снижение долга: что стоит за результатами «Казаньоргсинтеза»«Казаньоргсинтез» укрепил финансовую устойчивость в период рыночной перестройки отрасли
Во II квартале 2026 года «Казаньоргсинтез» (входит в СИБУР) увеличил чистую прибыль в 3,8 раза – до 2,7 млрд рублей, нарастил операционный денежный поток в 10 раз и завершил ключевой инфраструктурный проект. На фоне адаптации российского рынка полимеров к новым ценовым реалиям компания снизила долговую нагрузку и сформировала запас ликвидности.
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«РОСТКИ-2026»: от «китайского Google» до сычуаньской оперы и гонок на «драконах»IT-гигант Baidu из Поднебесной впервые примет участие в форуме «РОСТКИ»
До международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай», который пройдет в Казани с 16 по 19 августа, осталось меньше недели. Организаторы на брифинге в Кабмине РТ сегодня рассказали про программу форума, какие культурные события смогут посетить казанцы и как вырос товарооборот Татарстана с Китаем.
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Сибирский маршрут Путина: почему регион оказался в центре внимания
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«Нас не запугать»: что происходит в Нижнекамске после атаки, унесшей 13 жизней
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Прожиточный минимум – 2026 в Татарстане: сумма и как влияет на выплаты
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«Сфоткай мамину карту – получишь приз»: как мошенники обманывают детей в Сети16-летняя жительница РТ провела для мошенников онлайн-обыск и отдала им родительские полтора миллиона
Наивность и отсутствие критического мышления делают детей легкой добычей для мошенников в интернете. Аферисты находят их в чатах онлайн-игр, в мессенджерах, социальных сетях – заводят знакомства, входят в доверие и предлагают хорошие призы в обмен на фотографию маминой карты или код с ее телефона.
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12 Этаж
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Интервью с экспертом
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Павел Пряников: «Все меняется с 1960-х – природная рента раскрепостила страну»9 августа 2026
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Из Тюлячинского района Татарстана в Лисичанск доставили гуманитарный груз5 августа 2026
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Пресс-центр
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Пресс-конференция о проведении народного голосования за мурал Татарстана на проекте ПФО «ФормАРТ»12 августа 2026