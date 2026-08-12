«Сфоткай мамину карту – получишь приз»: как мошенники обманывают детей в Сети

16-летняя жительница РТ провела для мошенников онлайн-обыск и отдала им родительские полтора миллиона

Наивность и отсутствие критического мышления делают детей легкой добычей для мошенников в интернете. Аферисты находят их в чатах онлайн-игр, в мессенджерах, социальных сетях – заводят знакомства, входят в доверие и предлагают хорошие призы в обмен на фотографию маминой карты или код с ее телефона.