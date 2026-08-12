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16:57 HR-эксперт Романова напомнила, что 28 дней отпуска нельзя заменить деньгами
16:46 Лионель Месси высказался о смерти отца
08:13 «ЕР» создаст платформу для поиска работы участникам СВО
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16:45 Автоэксперт Баканов назвал самые «ржавеющие» машины
12:46 «Татнефть» довела число климатических проектов в российском реестре до 63
16:44 Местом проведения Всероссийского Сабантуя 2027 года станет Татарская Каргала
16:38 Участники СВО и их близкие могут получить психологическую помощь на Госуслугах
16:20 У звезд татарской эстрады – Ришата и Алии Тухватуллиных – родился второй сын
15:52 Выросло число госпитализированных из-за удара ВСУ по Нижнекамску
15:47 Казань принимает соревнования по софтболу II Спартакиады народов России
15:39 Диетолог объяснила, чем опасен инжир
15:21 В Казани прошел Volga Fashion Show
15:21 Более 500 промпредприятий РТ выдвинули сотрудников на Электронную доску почета
15:19 МегаФон модернизировал сеть в аэропортах и вокзалах по всей стране
15:16 Финалисты «Новой волны» создали памятный барельеф для Казани
14:58 Минниханов предложил и. о. Президента Южной Осетии наращивать сотрудничество
14:38 Семеро мошенников пойдут под суд в Казани за обман граждан на 17 млн рублей
14:23 Лихача на Mercedes и «гонщика»-газелиста поймали полицейские Казани
14:17 Из Казани в августе запустят прямые регулярные авиарейсы в Самарканд и Наманган
14:12 В РТ начали перечислять выплаты семьям погибших и пострадавшим от атаки БПЛА
14:00 Проект по строительству дороги в Сабинском районе РТ прошел госэкспертизу
13:54 В МЧС предупредили о сильном ветре и грозе, ожидающихся 13 августа в РТ
13:40 Российская синхронистка выиграла золото на ЧМ среди юниоров в Венгрии
13:39 Из-за долга более 1,1 млн приставы забрали у жителя РТ «семерку»
13:25 Приложение Ozon Банка исчезло из Google Play
13:25 Суд разрешил покидать дом ночью и вечером Станиславу Шевырёву
13:11 Врачи РКБ за одну операцию устранили у пациентки сразу несколько патологий
13:03 При атаке БПЛА на Нижнекамск 10 августа погиб один гражданин Таджикистана
12:46 Стало известно, сколько будет зарабатывать Войнов в «Амуре»
12:43 В Казанском Кремле откроется выставка советского живописца Гелия Коржева
12:31 В театре Камала проходят съемки нового проекта Андрея Лысякова
12:28 Армия России освободила населенный пункт Водяное в Харьковской области
12:16 Айдар Салимгараев: на Электронной доске почета РТ представили 47 журналистов
12:08 Налоговики объяснили, почему нужно просить чек при каждой покупке
12:05 В Казани задержали курьера мошенников, укравших деньги у 68-летнего мужчины
11:58 Билайн запустил решение, избавляющее одной кнопкой от массовых рекламных звонков
11:55 Татарстан готов делиться опытом по созданию Электронной доски почета
11:46 Электронную доску почета Татарстана за 12 дней посмотрели более 1,8 млн раз
11:27 Двое подростков из РТ пострадали, влетев на мотоцикле в ограждение тротуара
10:57 Путин: Россия будет зеркально отвечать на захваты торговых судов
10:49 В Татарстане назначили первые 25 тыс. ежегодных выплат семьям с детьми
10:45 Банки перестали снижать ставки по вкладам — ЦБ РФ
10:39 В Татарстане число пользователей электронных трудовых книжек выросло на 15%
10:32 Мама Овечкина рассказала о чем жалеет в карьере сына
10:14 FT: Вэнс лично обсуждал с Зеленским прекращение ударов по танкерам в Черном море
10:06 Спрос татарстанцев на зарубежные путешествия за год вырос на 57%
10:04 ФСБ предотвратила теракт против сотрудника военкомата в Краснодаре
09:58 Нижнекамск выиграл грант на обновление Парка нефтехимиков в 112,8 млн рублей
09:30 В Лениногорском районе РТ обнаружили места роста дикой конопли
09:12 ПСБ стал совладельцем производителя электрокаров «Атом»
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17:01 В Татарстане на выборы в Госдуму зарегистрировали 33 кандидата
16:51 Минниханов оценил готовность нового терминала аэропорта Казани
16:37 Госкомитет Татарстана по тарифам получил около 1,1 тыс. обращений с начала года
Следите за самым важным в канале «Татар-информ. Главное» в мессенджере МАХ и читайте нас в «Дзен»
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16:17 «Тукай. Голос поколения»: в Казани пройдет дискуссия к 140-летию поэта
16:05 В Заинске на днях откроется новый Дворец единоборств
16:01 Жителей Татарстана приглашают на экосубботник у Голубых озер
15:49 Вожатые студотрядов Татарстана впервые работают в профориентационном лагере
15:47 Предприятиям РТ раскрыли перспективы сотрудничества с Саудовской Аравией
15:35 Эксперты из Татарстана обсудили расстановку сил на выборах в Госдуму
15:14 Мурал художника из Татарстана претендует на победу в проекте ПФО «ФормАРТ»
15:10 Центральной темой «Пастернаковских чтений» в Менделеевске станет анатомия чувств
11:43 Бизнес-омбудсмен и Совет муниципальных образований РТ подписали соглашение
11:30 Двое военнослужащих отправились из Бугульмы для участия в СВО
10:53 Сотрудники МВД по РТ присоединились к акции «Зарядка со стражем порядка»
10:44 Старинное здание архива в Свияжске может превратиться в жилой дом
07:30 Малый бизнес Татарстана получил 175 млрд рублей выручки благодаря РМЦ
18:57 В Татарстане началось обучение 22 тыс. организаторов выборов в Госдуму
18:15 Ветераны СВО получили возможность пройти углубленную диспансеризацию
17:06 В Альметьевске стартует Школа-фестиваль «Донбасский экспресс – 2026»
16:49 Апастово получит 80,6 млн рублей на благоустройство центра поселка
16:47 УФНС по РТ: вычет за лечение доступен пенсионерам с доходом или через супруга
16:40 11 мастериц из села Кудашево сплели для бойцов 802 маскировочные сети
16:16 Минниханов осмотрел Дворец единоборств в Заинске
16:14 В Камских Полянах открылась выставка «Гордость России – ее сыновья»
15:55 В Азнакаево и Бавлы поставили 7 новых автобусов по нацпроекту
15:41 Минниханов оценил ход уборочной кампании в Заинском районе
15:30 Волонтеры на выборах: проект охватит 14 городов Татарстана
15:11 Экспорт сельхозпродукции Татарстана в Китай вырос в 2,5 раза
14:54 В Татарстане проверили более 3,7 тыс. автомобилей в рамках акции «Чистый воздух»
14:38 Минниханов ознакомился с ходом уборочной кампании в Сармановском районе
14:06 В «Казань Экспо» 22 сентября откроется выставка коммерческого транспорта
14:03 В Нижнекамском районе за шесть лет благоустроили 401 двор
13:16 Четверо контрактников из трех регионов убыли из Бугульмы для участия в СВО
13:06 Минниханов изменил состав рабочей группы по проектам ПФО в Татарстане
13:01 Нижнекамск получит 112,8 млн рублей на реконструкцию Парка нефтехимиков
12:43 В «Алабуге» наградили участников студенческой стройки и ветеранов отрядов
12:35 В Нижнекамске завершается ремонт молодежного фиджитал-центра
11:50 Мемориал в память о погибших защитниках Отечества появился в Заинске
11:47 Проект «Знание.Спорт» с новым сезоном стартует 1 сентября
10:00 В Госдуме рассказали, как россиянам оформить самозанятость
09:38 Коробченко обсудил с кадровым резервом Раиса РТ проекты для промышленности
09:14 Для строительства жилья в Татарстане выявили почти 2,7 тыс. га земли
07:30 Лесоводы РТ начали заготовку семян березы повислой в рамках нацпроекта
00:12 Сборная Татарстана стала четвертой в финале проекта ПФО «МолоТ»
23:48 ОНФ запустил всероссийский онлайн-опрос о бюрократических барьерах
23:41 Юнармейцы РТ стали призерами музыкального конкурса на этапе сборов «Гвардеец»
17:08 Татарстан выделил 100 млн рублей на аэрокосмические исследования
15:22 В Актаныше открыли мемориальную доску в память об участнике спецоперации
14:59 Депутат Чаплин объяснил, влияет ли уровень дохода на льготы на ЖКУ
14:53 Ветеринар назвал шоколад самым опасным продуктом для домашних животных
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