Фонд «Защитники Отечества» обустроил квартиру для ветерана СВО из Челнов под его нужды

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Программа адаптации жилья для ветеранов боевых действий с инвалидностью действует в Набережных Челнах благодаря фонду «Защитники Отечества». Татарстанский филиал активно ведет работу со всеми участниками специальной военной операции.

Ветеран спецоперации с позывным Малой показал функциональность своего нового стола. Кроме него, Татарстанский филиал фонда «Защитники Отечества» передал ему компьютер для работы, умную колонку, телефон со специально установленной программой. Она позволяет посмотреть на человека, который стучит в дверь.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Стул вообще замечательный, потому что <...>, [если] в какой-то момент я устану, я могу его наклонить, отдохнуть. Могу передохнуть, потому что на поясницу нагрузка. Могу его вернуть в положение и дальше работать. Иной раз мешают поручни, подлокотник. Их можно отпустить и спокойно вылезти», — рассказал боец. Также он получил робота-пылесоса, ведь самостоятельно убираться в квартире мужчине тяжело.

Девятого сентября 2022 года противник начал минометный и танковый обстрел. Осколок снаряда залетел в укрытие, где находились бойцы (это было на Харьковском направлении). Малой получил серьезную травму правой руки и лишился левой ноги.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Адаптация жилья для героев с инвалидностью — это одно из важнейших направлений работы фонда „Защитники Отечества“. Ветеранам с инвалидностью фонд обустраивает квартиры и дома под их нужды. Мы стараемся сделать всё от нас зависящее, чтобы бойцы с ограниченными возможностями здоровья чувствовали себя комфортно. Проект позволит обеспечить доступную среду в каждой конкретной квартире с учетом индивидуальных запросов проживающего в ней человека», — заметила социальный координатор Татарстанского филиала фонда «Защитники Отечества» Яна Вербовская.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Ветераны специальной военной операции могут обратиться в Татарстанский филиал фонда «Защитники Отечества», чтобы более подробно узнать о программе «Адаптация жилья», а также о других мерах поддержки.

В настоящее время республиканский филиал фонда «Защитники Отечества» предлагает 83 вида обустройства жилья для участников СВО с инвалидностью.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Фонд «Защитники Отечества» создан по поручению Президента РФ Владимира Путина. Основная его цель — персональное сопровождение ветеранов СВО и членов их семей. В филиалах фонда им помогают с медицинской и социальной реабилитацией, в том числе в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку и адаптируют жилье под нужды инвалидов.

Кроме того, фонд вовлекает ветеранов в занятия физкультурой и спортом, паралимпийское движение, организует культурные мероприятия, проводит встречи по патриотическому воспитанию молодежи с их участием.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой