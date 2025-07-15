«За проявленное мужество»: фонд «Защитники Отечества» из РТ вручил авто ветеранам СВО

В Казани ветеранам СВО с тяжелой инвалидностью филиал госфонда «Защитники Отечества» и заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева вручили четыре автомобиля с ручным управлением.

Специализированные автомобили получили Ранис Ахметзянов из Зеленодольска, Евгений Яхин из Ютазов, Динар Нургатин из Пестрецов и Ильсур Шайдуллин из Заинска. Им предоставили современные кроссоверы SWM и «Москвич» с ручным управлением.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Дорогие наши мужчины, воины, невероятные слова благодарности вам от всех татарстанцев. Сегодня нам выпала приятная миссия — вручить вам ключи от автомобилей и пожелать хороших добрых дорог. Очень приятно, что сегодня вы пришли с вашими близкими, хотелось бы их поблагодарить. Спасибо вам за то, что вы вместе, что вы единое целое. Россия — сильная страна, потому что в ней живут такие сильные мужчины, спасибо вам», – сказала Лейла Фазлеева.

Руководитель филиала госфонда «Защитники Отечества» Гузель Удачина напомнила ветеранам СВО, что фонд всегда рядом с ними и поможет.

«Рядом с вами всегда ваши семьи и наши социальные координаторы. Мы рады помогать вашему возвращению в мирную жизнь и очень вам благодарны за то, что вы откликаетесь на эту помощь. Благодарим вас за ваше мужество, героизм и тот пример, который вы подаете», – сказала она.

Динар Нургатин рассказал «Татар-информу», что его переполняют эмоции, ведь машина – это большой шаг для его мобильности.

«Я сейчас занимаюсь спортом. Для меня и моей семьи машина будет большим удобством. В планах поступить учиться и на машине ездить на учебу. Спасибо фонду, я очень рад», – рассказал он.

В 2022 году Динар Нургатин попал в зону СВО по мобилизации, а в прошлом году получил ранение и попал на реабилитацию в Москву, в сентябре вернулся оттуда. Нургатин получил ранение при штурме, был артобстрел противника, и рядом с ним взорвался снаряд.

Ранис Ахметзянов рассказал «Татар-информу», что он очень счастлив и благодарен за помощь государства.

«Меня призвали в сентябре 2022 года, я был сначала стрелком, потом водителем. На боевом задании мы заехали на точку, подлетел коптер и скинул гранату. Она взорвалась под ногами, вторая – чуть дальше. На машине будем чаще ездить в деревню к родителям. Сейчас в свободное время езжу в деревню, там рыбачу, пока отдыхаю, попозже устроюсь на работу», – рассказал он.

Стоит отметить, что закупка транспорта стала возможной после того, как инициативу фонда «Защитники Отечества» поддержал Президент России Владимир Путин. Госдума оперативно приняла поправки к федеральному законодательству. Фонд обеспечивает автомобилями ветеранов СВО с парной ампутацией и передвигающихся на кресле-коляске.