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Фонд «Закят» поможет больным и малоимущим в рамках марафона «Рамадан — месяц добрых дел»
Благотворительный фонд «Закят» Духовного управления мусульман Татарстана в рамках ежегодного марафона «Рамадан — месяц добрых дел» планирует оказать материальную поддержку семьям с низким доходом, а также больным и инвалидам. Об этом на пресс-конференции в ДУМ РТ журналистам рассказал генеральный директор фонда Булат Марданов.
«В этом году в рамках благотворительной акции „Рамадан — месяц добрых дел“ планируем помочь 20 больным детям и 20 взрослым с инвалидностью из малоимущих семей. Всего 40 человек получат материальную помощь для лечения и реабилитации», — сказал хазрат.
Нуждающимся также будут переданы продуктовые наборы. «В прошлом году благотворительный фонд „Закят“ ДУМ РТ, с помощью неравнодушных людей, передал 3,5 тонны продуктов питания 550 малоимущим семьям. В этом году мы также планируем раздать продуктовые наборы из муки, гречки, тушенки, сахара, макарон, чая и фиников не менее 500 нуждающимся», — сообщил гендиректор фонда.
В месяц Рамадан мусульмане традиционно выплачивают пожертвования — фитр-садака, фидия, закят. Эти выплаты собирает фонд «Закят», в основном с целью выделения этих денег малоимущим слоям населения, как предписывает Коран.
Булат Марданов напомнил, что фитр-садака можно отдавать в течение всего месяца Рамадан, вплоть до праздничного намаза Ураза-байрама. «В прошлом году благотворительный фонд „Закят“ собрал фитр-садака и фидия в сумме 1 400 000 рублей и раздал нуждающимся», — сказал он.
Фитр-садака можно перечислить с 23 марта по 20 апреля четырьмя способами:
1.Карта Сбербанка 2202 2004 8668 4499 (Динар Дамирович З.).
2. Напрямую черед сайт www.zakyatrt.com.
3. Через Портал госуслуг РТ. Для этого необходимо зайти в личный кабинет, найти в поисковике «Благотворительный фонд „Закят“», кликнуть на ссылку и выплатить пожертвования закят и фитр-садака без комиссии (в каждом случае до 15 000 рублей без комиссии).
4. Перевести на расчетный счет:
ИНН 1655068682
КПП 165501001
ОГРН 1091600003153
Банк ПАО «Ак барс» банк
К/с 30101810000000000805
Р/с 40703810400020000071
БИК 049205805
Юридический адрес: 420111, РТ, г. Казань, ул. Лобачевского, дом 6.
Фактический адрес: 420021, РТ, г.Казань, Ул. Габдуллы Тукая, дом 89.
Телефон 89872253322, 590-27-50; 225-33-22.
e-mail: fondzakyat@yandex.ru
В цели перевода указать «фитр».
Пожертвование «фидия» можно перевести тремя способами:
1. На карту Сбербанка 5336 6902 2342 7776 (сотрудник фонда «Закят» Гузелия Галимзяновна В.).
2. Напрямую через сайт www.zakyatrt.com.
3. На расчетный счет:
Полное наименование организации: Благотворительный фонд «Закят».
Сокращенное наименование: Фонд «Закят».
Генеральный директор: Марданов Булат Раифович
ИНН 1655068682
КПП 165501001
ОГРН 1091600003153
Банк ПАО «Ак барс» банк
К/с 30101810000000000805
Р/с 40703810400020000071
БИК 049205805
Юридический адрес: 420111, РТ, г. Казань, ул. Лобачевского, дом 6.
Фактический адрес: 420021, РТ, г.Казань, Ул. Габдуллы Тукая, дом 89.
Телефон 89872253322, 590-27-50; 225-33-22.
e-mail: fondzakyat@yandex.ru
В цели перевода указать «фидия».
При возникновении вопросов по выплате закята вы можете обратиться к специалисту по шариату в call-центр «Даруль-ифта» ДУМ РТ по бесплатному федеральному номеру: 8 800-222-76-67. Телефон работает с 10.00 до 16.00.
Фонд «Закят» ДУМ РТ принимает выплаты закят по следующим реквизитам:
1. На карту Сбербанка 2202 2056 7305 9207 (сотрудник фонда «Закят» Амир Рафисович Ф.)
2. Напрямую через сайт www.zakyatrt.com.
3. Через Портал госуслуг РТ. Для этого необходимо зайти в личный кабинет, найти в поисковике «Благотворительный фонд „Закят“», кликнуть на ссылку и выплатить пожертвования закят и фитр-садака без комиссии (в каждом случае до 15 000 рублей без комиссии).
4. На расчетный счет:
ИНН 1655068682
КПП 165501001
ОГРН 1091600003153
ОТДЕЛЕНИЕ «БАНК ТАТАРСТАН» N8610 ПАО СБЕРБАНК Г. КАЗАНЬ
К/с 30101810600000000603
Р/с 40703810362190000765
БИК 049205603
Юридический адрес: 420111, РТ, г. Казань, ул. Лобачевского, дом 6.
Фактический адрес: 420021, РТ, г.Казань, Ул. Габдуллы Тукая, дом 89.
Телефон 89872253322, 590-27-50; 225-33-22.
Сайт www.zakyatrt.com
5. Отправив смс со словом ЗАКЯТ на короткий номер 7715.
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