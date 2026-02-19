Фонд «Закят» организует помощь 600 семьям в рамках марафона «Рамадан – месяц добрых дел»

В первый день месяца Рамадан в Татарстане стартовал традиционный благотворительный марафон «Рамадан – месяц добрых дел». Акция направлена на поддержку нуждающихся жителей республики, сообщили в Телеграм-канале ДУМ РТ.

В рамках марафона благотворительный фонд «Закят» при ДУМ РТ организует продовольственную помощь для 600 малоимущих семей – общий объем составит 5 тонн продуктов. Также объявлен сбор средств для 100 тяжелобольных детей и взрослых.

Кроме того, открыт прием фитр-садака, фидии и закята в пользу нуждающихся. В дни проведения марафона запланирован бесплатный рейс на автобусном маршруте № 30.

Программа включает и крупные общественные мероприятия: состоятся 14-й Республиканский ифтар, а также ифтары в исправительных колониях Татарстана.

