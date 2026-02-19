news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 19 февраля 2026 11:43

Фонд «Закят» организует помощь 600 семьям в рамках марафона «Рамадан – месяц добрых дел»

Читайте нас в
Телеграм
Фонд «Закят» организует помощь 600 семьям в рамках марафона «Рамадан – месяц добрых дел»

В первый день месяца Рамадан в Татарстане стартовал традиционный благотворительный марафон «Рамадан – месяц добрых дел». Акция направлена на поддержку нуждающихся жителей республики, сообщили в Телеграм-канале ДУМ РТ.

В рамках марафона благотворительный фонд «Закят» при ДУМ РТ организует продовольственную помощь для 600 малоимущих семей – общий объем составит 5 тонн продуктов. Также объявлен сбор средств для 100 тяжелобольных детей и взрослых.

Кроме того, открыт прием фитр-садака, фидии и закята в пользу нуждающихся. В дни проведения марафона запланирован бесплатный рейс на автобусном маршруте № 30.

Программа включает и крупные общественные мероприятия: состоятся 14-й Республиканский ифтар, а также ифтары в исправительных колониях Татарстана.

Фото: https://t.me/tatyaz

#рамадан #ДУМ РТ #благотворительный фонд закят
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Нарушители получат наказание по закону»: что известно об обрушении крыши склада в РТ

«Нарушители получат наказание по закону»: что известно об обрушении крыши склада в РТ

18 февраля 2026
Дуа на сухур и ифтар

Дуа на сухур и ифтар

19 февраля 2026