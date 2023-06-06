Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Фонд «Закят» начал принимать заявки на заклание животных в Курбан-байрам для нуждающихся
Благотворительный фонд «Закят» ДУМ Татарстана начал принимать заявки на заклание жертвенных животных в Курбан-байрам для нуждающихся. Об этом сообщил заместитель муфтия республики Равиль хазрат Зуферов на пресс-конференции в «Татар-информе».
«Мясо курбана фонд доставит малоимущим, многодетным семьям, инвалидам, одиноким пожилым людям, сиротам, одиноким матерям. При этом каждый заявитель сможет оставить себе одну третью часть заколотого животного», — рассказал спикер.
Все организационные мероприятия по забою животных в соответствии с канонами ислама, рубке и раздаче нуждающимся возьмут на себя специалисты фонда, отметил Зуферов.
В этом году фонд предлагает три вида курбана на выбор: стоимость барана — 13 тыс. рублей, вес мяса на выходе —около 20 килограммов; стоимость — 13,5 тыс. рублей, вес мяса — около 25 килограммов; стоимость одной седьмой части коровы — 14,5 тыс. рублей, вес мяса — около 35 килограммов.
Для удобства мусульман заявки можно отправлять по мессенджеру WhatsApp на номер 8-927-473-07-29. В сообщении необходимо указать имя заказчика; фамилию, имя, отчество получателя мяса курбан, если одну третью часть планируется оставить себе; чек об оплате за жертвенного животного.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»