Фонд «Закят» начал принимать заявки на заклание животных в Курбан-байрам для нуждающихся

Благотворительный фонд «Закят» ДУМ Татарстана начал принимать заявки на заклание жертвенных животных в Курбан-байрам для нуждающихся. Об этом сообщил заместитель муфтия республики Равиль хазрат Зуферов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Мясо курбана фонд доставит малоимущим, многодетным семьям, инвалидам, одиноким пожилым людям, сиротам, одиноким матерям. При этом каждый заявитель сможет оставить себе одну третью часть заколотого животного», — рассказал спикер.

Все организационные мероприятия по забою животных в соответствии с канонами ислама, рубке и раздаче нуждающимся возьмут на себя специалисты фонда, отметил Зуферов.

В этом году фонд предлагает три вида курбана на выбор: стоимость барана — 13 тыс. рублей, вес мяса на выходе —около 20 килограммов; стоимость — 13,5 тыс. рублей, вес мяса — около 25 килограммов; стоимость одной седьмой части коровы — 14,5 тыс. рублей, вес мяса — около 35 килограммов.

Для удобства мусульман заявки можно отправлять по мессенджеру WhatsApp на номер 8-927-473-07-29. В сообщении необходимо указать имя заказчика; фамилию, имя, отчество получателя мяса курбан, если одну третью часть планируется оставить себе; чек об оплате за жертвенного животного.