Фонд «Закят» ДУМ Татарстана оказал помощь нуждающимся на 48,6 млн рублей

По итогам 2024 года благотворительный фонд «Закят» Духовного управления мусульман Татарстана направил на помощь нуждающимся 48,6 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ДУМ РТ.

Поддержка оказывалась по трем направлениям: финансовая помощь тяжелобольным людям, продовольственная — нуждающимся и соцподдержка малообеспеченных групп населения. Помимо этого, фонд считал приоритетными задачами помощь единоверцам в секторе Газа, палестинцам, которые живут в Казани; поддержку бойцов спецоперации и членов их семей.

Привлеченные средства позволили оказать помощь более чем 250 детям, страдающим от тяжелых заболеваний, нуждающимся. Особое внимание им уделялось во время священного месяца Рамадан — акцией «Рамадан — месяц добрых дел» было охвачено 70 детей и нуждающихся взрослых. Также по итогам марафона нуждающиеся получили в общей сложности 2,55 млн рублей фитр-садаки и фидии.

Продовольственную помощь фонда в 2024 году получили свыше 1,8 тысячи малоимущих семей. Им переданы 4 тонны продуктовых наборов, 2 тонны жертвенного мяса и 16 тонн гушр-садаки. В сборе последней участвовали все мечети республики. В общей сложности было собрано и роздано около 968 тонн овощей и фруктов.

Помимо этого, «Закят» обеспечил бесплатным питанием около 6,2 тысячи бездомных, одиноких пожилых людей. 600 человек получили одежду и обувь, а 100 детей в День знаний — школьные наборы.

Также подопечным фонда направлялась поддержка в рамках проекта Центра семьи «Хаят».

В 2024 году в дни месяца Рамадан в Казани традиционно стал бесплатный рейс на автобусе маршрута №30. Благотворительная акция охватила более 1000 человек.