Фонд «Ярдэм» в рамках проекта «Видеть и слышать сердцем» помог 245 слабовидящим

Фото: пресс-служба фонда «Ярдам-Помощь»

Общенациональный благотворительный фонд «Ярдам-Помощь» подвел итоги реализации инклюзивного проекта по социализации людей с нарушениями зрения «Видеть и слышать сердцем». В его рамках оказана помощь 245 инвалидам, проведено семь курсов реабилитации, сообщает пресс-служба фонда.

Проект «Видеть и слышать сердцем» в 2023 году одержал победу в первом конкурсе Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества по направлению «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» и получил впоследствии соответствующее финансирование.

Фото: пресс-служба фонда «Ярдам-Помощь»

Благодаря усилиям специалистов, волонтеров и партнеров проекта удалось значительно улучшить качество жизни принявших в нем участие слабовидящих, заметили в фонде.

Вице-президент Общенационального благотворительного фонда «Ярдам-Помощь», директор Реабилитационного центра при фонде и депутат Казанской городской Думы Малика Гельмутдинова представила на пресс-конференции, посвященной этой инициативе, своих бывших подопечных, ставших ныне учителями проекта.

Рассказали о своем опыте и реабилитанты последнего заезда, которые приехали в центр из самых разных регионов России и стран СНГ. Стоит отметить, что именно Гельмутдинова придумала, научно обосновала и долго практиковала программу исцеления, адаптации, социализации для незрячих.

Фото: пресс-служба фонда «Ярдам-Помощь»

В ходе реализации проекта проведены мероприятия, которые помогли его слабовидящим участникам приобрести новые навыки, повысить самооценку и уверенность в себе, лучше адаптироваться в обществе. Была организована работа над различными аспектами социализации. Речь идет об обучении коммуникационным навыкам, о развитии психологической устойчивости, о поддержке самообслуживания, а также о культурном и социальном развитии.

Ставшие участниками проекта инвалиды по зрению стали более активными членами общества. Теперь они участвуют в культурных мероприятиях, спортивных соревнованиях и других общественных мероприятиях, подчеркнули в фонде.