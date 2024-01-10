Фонд «Ярдэм» учредил журналистскую премию имени Альмиры Адиатуллиной

Фото: © «Татар-информ», Солтан Исхаков

Общенациональный благотворительный фонд «Ярдэм-Помощь» учредил журналистскую премию имени Альмиры Адиатуллиной. Об этом представители фонда рассказали на пресс-конференции в «Татар-информе».

«В знак уважения памяти и ее примера, фонд “Ярдэм” решил учредить премию Адиатуллиной. Она предусматривает сохранение нравственных ценностей в журналистском поле. Премия будет вручаться в пяти направлениях: телевизионная программа, телевизионная новость, репортаж, статья в периодической печати и материал в интернет-издании», – пояснила депутат Казанской городской Думы, вице-президент Фонда «Ярдэм-Помощь», директор образовательно-реабилитационного центра «Ярдэм» Малика Гильмутдинова.

Альмира Адиатуллина ушла из жизни в 2021 году, в июле ей исполнилось бы 86 лет. «Ветеран журналистики последний десяток лет провела под крылом фонда “Ярдэм”. Фонд был ее домом. У нас она занималась творческой, общественной деятельностью. Последние два года была прикована к постели. Всех, кто ухаживал за ней, “Ярдэм” обеспечивал питанием, лекарствами, всем необходимым. Альмира апа - легенда журналистики», - сказала Малика Гильмутдинова.

Организаторы премии ожидают материалы о добрых, открытых людях, их поступках, на темы, призывающие к доброте и милосердии. «Размер премии станет известным 1 февраля. Работы принимаются на татарском и русском языках», – добавила спикер. Участниками могут стать все, независимо от религии, национальности, возраста, также принимаются работы от блогеров, сообщила она.

Впервые премия имени Альмиры Адиатуллиной была вручена в августе 2022 года по инициативе руководителя Казанского отделения Всемирного конгресса татар, благотворителя Фарита Мифтахова. На вечере памяти Альмиры Адиатуллиной в мечети “Ярдэм” трем журналистам он вручил премии в размере 10 тысяч рублей. Фарит Мифтахов тогда сообщил, что премия не будет единоразовой, что эта работа будет продолжена.

На вопрос журналиста «Татар-информа» Фарит Мифтахов ответил, что не знал об учреждении премии фондом “Ярдэм”. «Если они будут вручать, пусть так будет», – прокомментировал благотворитель.

«Фарит Мифтахов предложил вручить эту премию. Заложенную им идею продолжаем мы. Премия будет ежегодной», - пояснил президент Фонда «Ярдэм-Помощь» Ильгам Исмагилов. Сколько будет призовых мест в каждой номинации - информация уточняется.

Материалы на конкурс принимаются с марта по октябрь 2024 года. Итоги будут подведены в декабре. Положение о премии будет опубликовано на сайте «Ярдәм-Помощь» и специальном номере газеты «Мөслимә» к месяцу Рамадан.

Альмира Лутфулловна Адиатуллина (Әлмирә Сарьяз) — заслуженный работник культуры Татарстана. Родилась 8 июля 1938 года в селе Саиткулово Илишевского района Башкирской АССР. В 1965-м окончила отделение журналистики филологического факультета Казанского государственного университета, отделение журналистики. Позднее, в 1996–1999 годах, училась в Казанском высшем мусульманском медресе «Мухаммадия».

С 1957 года работала в журнале «Совет мэктэбе» («Советская школа»). С 1964 по 1993 год трудилась в редакции журнала «Азат хатын», покинув его в должности ответственного секретаря.

В конце 1980-х — начале 1990-х годов Альмира Адиатуллина активно участвовала в движении национального возрождения татарского народа. Наибольшую известность ей принесла успешная борьба за право мусульманок фотографироваться на паспорт в платках. Была номинирована на получение Нобелевской премии в числе «100 лучших женщин планеты».

Основатель и редактор газеты «Муслима». Альмира Адиатуллина скончалась 27 июля 2021 года в Казани.

Зиля Мубаракшина