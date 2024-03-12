Фонд «Ярдэм-помощь» провел медиа-ифтар для казанских журналистов

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

11 марта в казанской мечети «Ярдэм» общественный благотворительный фонд «Ярдам-помощь» провёл «медиа-ифтар».

Это был первый в этом году ифтар, и его провели в белоснежном шатре, пригласив самых разнообразных звёзд СМИ и журналистов. Одна из главных задач вечера – «мотивировать представителей медиа-сообществ на благородные дела».

Для реализации этого замысла был дан старт журналистскому конкурсу имени Альмиры Адиатуллиной. Были озвучены номинации: от телерепортажей до публикаций в интернете. Темой-целью конкурса организаторы объявили «актуализацию позитивного контента, формирование позитивной картины мира читателей».

В ходе встречи состоялась презентация книги «Елабуга Укупрпласт. С заботой о людях». Ее автор почётная елабужанка, заслуженный работник культуры РТ Долорес Галлямова.

«Эту книгу я писала с огромным волнением. Без слёз не проходила ни одна страница. Почему, можно спросить. Потому что эта книга рассказывает о людях, которые вернулись с полей сражений в Великой Отечественной войне, получив серьёзные ранения. Но эти люди не потерялись. Эти люди не остались без внимания», – рассказала она.

Среди гостей были и другие известные жители Казани – скромная «принцесса эстрады» Алсу Абульханова; «человек, который делает звёзды», автор песен Анна Попова; блогер и предприниматель Ильнар Сафин; специалист по работе с детьми с ДЦП Евгений Каменских; председатель общества инвалидов Московского и Кировского районов Казани Марат Кадыров.

После презентации гостей вечера был организован намаз. Его провёл имам мечети Раиль хазрат Ахметов. Волнительное зрелище: десятки людей, многие из которых не видят (возможно, никогда и не видели) или имеют другие ограничения здоровья, совершают священный ритуал, ведомые одним только голосом хазрата. После молитвы гости приступили к еде и напиткам.

Вечер закончился выступлениями реабилитантов фонда «Ярдэм-помощь» и чтением священного Корана.

Следует отметить работу мечети «Ярдэм» в области социальных проектов. Здесь функционирует реабилитационный центр для незрячих, сотрудники мечети открывали курсы для глухонемых. О деятельности фонда можно сказать словами одного из имамов, тепло встретившего журналистов: «На первом месте – люди с ограничениями, только на втором – работники мечети».

Жамиль Салимгареев