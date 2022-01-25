Фонд Хайруллина в рамках акции «Милосердие» подарил ценные подарки

Фонд Хайруллина в рамках благотворительной акции «Милосердие» на днях порадовал ценными подарками жителей сел Борискино и Юхмачи Алькеевского района.

Арине Петровой из села Борискино Фонд Хайруллина подарил ноутбук для учебы, так как девочка ограничена в движениях. Также исполнилась давняя мечта семьи Мингашеевых из Юхмачей: для передвижения их дочери Аиды Мингашеевой Фонд Хайруллина приобрел инвалидную коляску с электрическим приводом.

Традиционно не оставили без внимания и постояльцев приюта в селе Юхмачи. Для них было приобретено и установлено два современных кулера для холодной и горячей воды.

Стоит отметить, что созданный еще в 2003 году Фонд Хайруллина благодаря Аделю Хайруллину — приемнику основателя фонда Депутата ГД РФ Айрата Хайруллина — по сей день оказывает социальную поддержку тем категориям граждан, которые в силу тех или иных причин оказались в сложной жизненной ситуации.