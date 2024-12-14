Фонд «Возрождение» создал в Свияжске музей Ольгинского детского приюта трудолюбия

В Свияжске появился новый музейный объект: в историческом здании по адресу Александровская, 14 после реставрации музеефицировано дореволюционное благотворительное учреждение - Ольгинский детский приют трудолюбия. Постройку второй половины XIX века реставрировали в течение двух лет по программе «Культурное наследие Татарстана – остров-град Свияжск и древний Болгар» фонда «Возрождение», а затем воссоздали здесь обстановку приюта, существовавшего в здании с 1899 по 1917 годы.

«Ольгинский приют трудолюбия – это учреждение, где за счёт города и уезда содержались сироты. 10 девочек, которые обучались женским рукоделиям, и 10 мальчиков, которые осваивали переплетное дело. Такие приюты названы в честь великой княгини Ольги Романовой. В то время по всей Российской Империи была сеть Ольгинских приютов трудолюбия, и свияжцы поддержали эту инициативу. Причем это была не госпрограмма, а содержалось учреждение за счёт жертв средств благотворителей. Во главу воспитательных процессов был поставлен именно труд. Дети не просто получали питание, одежду, воспитание, но обязательно у них были трудовые дисциплины, в ходе которых они получали профессию, которая в дальнейшем могла им позволить безбедно существовать», - рассказал журналистам директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин.

Под приют в 1899 году свой дом-усадьбу с земельным участком передал купец и тогдашний городской голова Свияжска Василий Федорович Каменев. За время Советской власти в здании размещался сначала детский дом, затем коммунальный жилой фонд, к 2000-м деревянный дом сильно обветшал, дойдя до аварийного состояния.

«В годы Великой Отечественной войны в Свияжске находились и дети, эвакуированные в том числе из блокадного Ленинграда. К сожалению, это достаточно неизведанная тема, но мы рассчитываем выявить списки тех, кто здесь находился во то время, может быть, установить связь потомством. К концу 90-х - началу 2000-х здание пришло в негодность, половина здания была просто обрушена – проваленные потолки, дыры в полу и т.д. Состояние было ужасающее. Спасибо фонду «Возрождение», что он поддержал идею реставрации и музеефикации этой постройки, поверил в этот проект. Это символично, потому что фонд “Возрождение“ – это тоже благотворительная организация. И теперь здесь появился первый в нашей республике музей, посвященный благотворительности. Несмотря на то, что традиции благотворительности были и в Казанской губернии, и в Республике Татарстан достаточно сильны, впервые открылся музей, посвященный этому явлению. И открылся он в Свияжске, что очень приятно», - подчеркнул Силкин.

Первую экскурсию по новому музею Свияжска для воспитанников и сотрудников казанского социально-реабилитационного центра для детей и подростков с девиантным поведением «Дуслык», учеников и учителей свияжской школы провела замдиректора по научной работе музея-заповедника Елена Карташева.

По Российской Империи, как сообщила спикер, до начала Революции было создано 40 Ольгинских приютов. В них содержались сироты или дети без одного из родителей от 6 до 16 лет независимо от вероисповедания, но в основном из крестьянских и мещанских семей. Посетителей нового музея встречает карта расположения Ольгинских приютов на территории Казанской губернии и фотопортрет великой княжны Ольги Николаевны – первенца императорской семьи, в честь которой первый такой приют был открыт в Санкт-Петербурге в 1896 году.

А вот снимков Ольгинского приюта в Свияжске не сохранилось, констатировала Карташева. В экспозиции для наглядности собраны фотографии интерьеров из других подобных заведений. А также икона Покрова Пресвятой Богородицы (именно в этот день был открыт приют в Свияжске), документы из Госархива Татарстана об основании и работе приюта, отчеты попечительского общества, материалы о других казанских детских благотворительных учреждениях, настольные детские игры начала ХХ века, вещи и инструменты рукоделия.

«При обследовании здания перед реставрацией был найден странный набор находок. Полуистлевший эполет середины XIX века, круглый, своеобразный, плохо сохранившийся, так, что трудно понять, что за род войск. Еще самодельный деревянный пистолетик-самострел с медной трубочкой. Эти предметы мы обязательно позже тоже разместим в экспозиции. Ещё на чердаке нашли корзины, в очень ветхом состоянии, детскую обувь в полуруинированном состоянии. Мы рассчитываем первую экспозицию этого музея в дальнейшем дополнять, видоизменять, потому что тема благотворительности связана не только конкретно с Ольгинскими приютами. Это и благотворительность во время Первой мировой войны, Второй мировой войны, когда осуществлялся долг пожертвований пострадавшим семьям воинов и самим воинам. Словом, поле для работы огромное», - подчеркнул директор музея-заповедника.

Предмет, который скоро пополнит экспозицию, – кружевной воротничок. Над его реставрацией работает в местной лаборатории заведующая реставрацией музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Анастасия Ермилова.

Один из самых интересных для посетителей экспонатов – крупномасштабный макет здания и интерьеров Свияжского Ольгинского приюта. В миниатюрных печах светится огонь и теплится котелок, женщина моет пол в коридоре второго этажа, на чердаке сохнут веники…

В Свияжском Ольгинском приюте содержалось в разные годы от 12 до 22 человек. Штатных служащих было только трое – надзирательница Таисия Владимировна Преображенская, кухарка и мастер по обучению переплетному делу. Попечительское общество руководило приютом на общественных началах.

«Поздравляю с очередной музеефикацией свияжского объекта. Тактично и ненавязчиво включены в экспозицию фотодокументальные материалы. И это не только обобщение накопленного опыта в истории изучения этих учреждений, но и открытие. В частности одно из них – завещание Василия Федоровича Каменева, которое непосредственно связано с историей приюта и было найдено в ходе подготовки этого материала Архиреевой Натальей Вениаминовной. Это очень важный документ», - сказала на открытии музея потомок основателя приюта искусствовед Екатерина Ключевская.

Со временем, анонсировал Артем Силкин, музейщики планируют благоустроить и приспособить под тематическо-экспозиционные нужды и территорию вокруг Ольгинского приюта трудолюбия. В XIX веке к усадьбе прилегал сад-огород, в котором трудились воспитываемые в приюте дети.

видео: «Татар-информ»