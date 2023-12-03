Фонд «Талант и успех» станет методическим центром по поддержке одаренной молодежи

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин наделил образовательный фонд «Талант и успех» статусом методического центра по выявлению, поддержке и развитию способностей у выдающихся детей и молодежи. Соответствующее поручение глава государства утвердил по итогам посещения центра «Сириус» в начале октября.

«Обеспечить начиная с 2024 года финансирование в полном объеме осуществляемой образовательным фондом «Талант и успех» деятельности по выявлению, сопровождению и мониторингу дальнейшего развития лиц, проявивших выдающиеся способности», – сказано в документе.

Отмечается, что в круг деятельности фонда также будут включены мероприятия, направленные на оказание содействия в получении образования (в том числе в области искусств, естественных наук, физической культуры и спорта).

Первые доклады Кабмин должен представить главе государства до 1 февраля.