Фонд страхования Марий Эл требует от Татарстана 20 млн рублей за лечение жителей РТ

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Марий Эл требует от аналогичной татарстанской организации выплаты 20,02 млн рублей за медицинскую помощь, оказанную жителям нашей республики.

В частности, речь идет о лицах, застрахованных на территории РТ и получивших помощь в больницах соседней республики в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования. Всего в сентябре-октябре 2022 года было зафиксировано не менее 650 подобных случаев. В частности, пациенты со страховыми полисами, выданными в Татарстане, обслуживались в Звениговской, Советской, Волжской ЦРБ и других медицинских учреждениях.

Касательно Звениговской ЦРБ речь идет о 238 случаях госпитализации. В стационаре Советской ЦРБ побывали 72 татарстанца, Волжской — 92. При этом 352 случая по разным медучреждениям относились к плановой госпитализации. Все эти случаи оказания медицинской помощи после проведения медико-экономического контроля были приняты к оплате ТФОМС Республики Марий Эл.

Дело рассматривалось с участием Прокуратуры РТ. Арбитражный суд РТ установил, что пациенты принимались на обслуживание упомянутыми ранее медучреждениями, хотя называли местом своего фактического проживания Татарстан.

Однако, согласно нормативному регулированию, оплата за счет средств ОМС плановой специализированной медицинской помощи при обращении лица в медучреждение Марий Эл при отсутствии прикрепления к нему невозможна. Другое дело — случаи самостоятельного обращения пациента в медицинскую организацию для специализированной экстренной и неотложной медпомощи.

В связи с этим Арбитражный суд РТ отказал ТФОМС Республики Марий Эл в иске. Впрочем, фонд подал апелляционную жалобу.