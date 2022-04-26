За год Фонд содействия инновациям РТ планирует привлечь для грантов 843 млн рублей

В этом году Фонд содействия инновациям Татарстана планирует направить на поддержку инновационного предпринимательства порядка 843 млн рублей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил генеральный директор технопарка «Идея» Олег Ибрагимов.

«Объемы грантового финансирования в Татарстане неуклонно растут, что говорит о ежегодном увеличении количества и улучшении качества заявляемых проектов. В 2022 году объем финансирования будет на уровне прошлого года – 843 млн рублей», – сказал он.

Он напомнил, что в 2019 году в республику на поддержку инновационного предпринимательства было привлечено 617 млн рублей, в 2020-м же общий объем грантов увеличился до 721 млн рублей.

Напомним, линейка программ Фонда содействия инновациям обеспечивает вовлечение в проектную деятельность и дает возможность получения финансирования как состоявшимся компаниям, так и студентам, и даже школьникам.