Фонд соцстраха Татарстана за год отправит на отдых в санатории более 14 тыс. человек

На обеспечение техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями и санаторно-курортным лечением татарстанцев в 2022 году из федерального бюджета выделено более 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» и. о. управляющего региональным отделением Фонда социального страхования РФ по РТ Фердинат Закиров.

«Из них 1,3 млрд [рублей] использовано на приобретение технических средств реабилитации, более 325 млн — на выплату компенсации, более 200 млн рублей — на санаторно-курортное лечение. Если получатель услуги решит самостоятельно приобрести техническое средство реабилитации, он может обратиться к нам за компенсацией произведенных затрат», — пояснил спикер.

Закиров напомнил, что у татарстанцев появилась возможность оформить электронный сертификат. Это новый платежный инструмент, который позволяет получать государственную поддержку для приобретения средств реабилитации. Правом на приобретение технических средств реабилитации с помощью электронного сертификата могут воспользоваться федеральные льготники, а также пострадавшие на производстве. В этом году таким правом воспользовались более 940 человек.

Представитель Фонда соцстраха также рассказал об организации санаторно-курортного лечения. «В этом году запланировано оздоровить более 14,2 тыс. человек. Для обеспечения санаторно-курортным лечением заключен 41 контракт. Для федеральных льготников приобретено более 8 тыс. путевок, 1,7 тыс. путевок — для детей-инвалидов. Кроме того, около 1,4 тыс. человек, пострадавших на производстве, направлены в центры реабилитации ФСС», — добавил Закиров.

Кроме того, работающим гражданам предпенсионного и пенсионного возраста из Татарстана закуплено более 3 тыс. санаторно-курортных путевок.