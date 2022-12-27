Фонд «Сколково» и Технопарк «Идея» подписали соглашение о сотрудничестве

27 декабря подписано соглашение о сотрудничестве между Фондом «Сколково» и Технопарком «Идея» в Казани. Документ позволит определить направления взаимодействия и вынести на рассмотрение кандидатуру «Идеи» в качестве третьей площадки регионального оператора «Сколково» в Республике Татарстан.

Региональным оператором «Сколково» в Татарстане является Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» с двумя площадками в Казани и Набережных Челнах. Планируется, что Технопарк «Идея» выступит третьей. Она будет курировать работу с технологическими проектами по направлениям «Промтех» и «Энерготех».

Инициатива о сооператорстве «ИТ-парка» и «Идеи» была озвучена на заседании рабочей группы по научно-технологическому развитию при Совете при Президенте Республики Татарстан по образованию и науке. Руководитель Аппарата Президента республики Асгат Сафаров поручил определить роль технопарка во взаимодействии Республики с Фондом «Сколково».

Диас Сафин, генеральный директор Технопарка «Идея»: «Наработанный годами опыт участия „Идеи“ в поддержке инновационного предпринимательства и курировании грантовых программ является устойчивой платформой для реализации соглашения с Фондом „Сколково“ в части оказания содействия для технологических компаний в получении статусов резидента „Сколково“; содействии для резидентов Технопарка „Идея“ в подключении к платформе R&D-маркета для поиска заказчиков на НИОКР, прототипирования, испытания; формировании перечня совместных корпоративных акселерационных программ для дальнейших активностей по привлечению клиентов и совместной реализации программ корпоративной акселерации, и т.д.»

В ходе визита Юрий Сапрыкин ознакомился с потенциалом Технопарка и его ключевых резидентов, а также распределенным центром реверсивного инжиниринга, который является связующим звеном в цепочке «наука — технологическое предпринимательство».

Юрий Сапрыкин, вице-президент по региональному и международному развитию Фонда «Сколково» отметил: «Республика Татарстан — один из ведущих субъектов Российской Федерации, где представлены передовые объекты инновационной инфраструктуры. Надеемся, что появление еще одной площадки регионального оператора в лице Технопарка „Идея“ позволит повысить роль технологического предпринимательства в регионе, а также привлечь в экосистему как новых участников проекта, так и индустриальных партнеров».

Церемония подписания соглашения состоялась в присутствии заместителя министра промышленности и торговли Республики Татарстан Родиона Карпова, председателя Ассоциации содействия цифровому развитию, директора государственного бюджетного учреждения «Безопасность дорожного движения» Рифката Минниханова, председателя совета директоров Технопарка «Идея», директора НКО «Инвестиционно-венчурный фонд РТ» Айнура Айдельдинова, а также директора Технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк», регионального оператора «Сколково» в Республике Татарстан, Руслана Власова.

Рифкат Минниханов, председатель Ассоциации содействия цифровому развитию, директор ГБУ «Безопасность дорожного движения»:

«Объединение усилий вузов, предприятий через Центр реверсивного инжиниринга на базе технопарка „Идея“ — существенный инструмент в развитии технологического предпринимательства в Республике Татарстан совместно с профильными республиканскими министерствами. Вхождение технопарка в партнерство с Фондом Сколково значительно усилит нашу совместную деятельность».



Справочная информация

«Сколково» — крупнейший инновационный центр России — играет весомую роль в укреплении фундамента национальной экономики. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, Биорг, РапидБио, Моторика, Uchi.ru, Якласс, VisionLabs, Вокорд, С-Инновации, Гепатера, ЦРТ Инновации, Спутникс и многие другие. Сколковская экосистема — это сумма профильных клиентоориентированных сервисов для инновационных отраслей: от акселерации и программ поддержки частных инвесторов и университетских стартапов до зарубежного патентования и таможенного оформления экспорта/импорта. Технопарк «Сколково» является крупнейшим в Восточной Европе. Научное сердце «Сколково» — Университет Сколтех — в 2021 году повторно вошел в число лучших молодых университетов мира по версии рейтинга Nature Index, заняв 65-е место, и впервые попал на 35 место в рейтинге по физике.

В 2021 году выручка резидентов «Сколково» увеличилась почти на 55% по сравнению с 2020 годом и составила 247,8 млрд рублей. На 1 мая 2022 число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 3300. Количество рабочих мест в экосистеме стремительно приближается к 70 тысячам.