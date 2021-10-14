Фонд Шаймиева направил на строительство мечети в Набережных Челнах 5 млн рублей

Республиканский фонд «Возрождение», председателем попечительского совета которого является Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев, пожертвовал на строительство соборной мечети «Джамиг» в Набережных Челнах 5 млн рублей. Об этом пишут «Челнинские известия».

Всего за три месяца на расчетный счет организации поступило почти 14,6 млн рублей. Такие данные за III квартал текущего года опубликовал Фонд финансовой поддержки строительства мечети в Набережных Челнах.

Фонд Шаймиева пожертвовал наиболее крупную сумму.

От АО «Татпроф» поступило 3 млн рублей. Торговый дом «Палитра», ООО «Евростиль» и ЗАО «Тулпар» пожертвовали по 1 млн рублей. Добровольные пожертвования физических лиц составили 415 тыс. рублей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что мэр Набережных Челнов пожертвовал на строительство мечети «Джамиг» 1 млн рублей. Наиль Магдеев отметил, что является уже пятым руководителем города, при котором строится соборная мечеть. Ее возведение растянулось почти на 30 лет.