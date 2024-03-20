Фонд Росконгресс: Делегация Ирана посетит KazanForum

Представители Ирана примут участие в ряде масштабных российских форумов, в том числе в Международном экономическом форуме «Россия — исламский мир: KazanForum», который пройдет в столице Татарстана 14–19 мая. Об этом сообщается на сайте Фонда Росконгресс.

«Отношения России и Ирана активно развиваются по широкому спектру направлений: в здравоохранении, науке, машиностроении, технологиях будущего, космической сфере, расширяются гуманитарные связи. Особо отмечается рост взаимного туристического интереса между гражданами России и Ирана», — отметил советник Президента РФ Антон Кобяков во время встречи иранской делегацией в Москве, которую возглавил посол республики в РФ Казем Джалали.

Помимо KazanForum, иранская сторона примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (5-8 июня), на площадке которого будет организована Иранская гостиная — пространство для встречи российского и иранского бизнеса и власти и демонстрации богатейшей истории и культуры Ирана.

Также с 28 по 30 мая пройдет Кавказский инвестиционный форум, который будет организован в этом формате впервые. В нем также ожидается участие делегации Ирана.