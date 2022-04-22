Обманутые дольщики застройщика «ИСТ» в Казани получат свыше 427 млн рублей

Фонд развития территорий России выплатит пострадавшим дольщикам ООО «ИСТ» в Казани свыше 427,7 млн рублей по решению Наблюдательного совета, который таким образом защитил права 68 граждан Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Выплаты гражданам, которые приобрели квартиры у застройщика, но так и не получили свое жилье, начнутся 25 апреля этого года. Речь идет о проблемном доме №83а по улице Аделя Кутуя. Стартовали ли выплаты по объекту, обманутые дольщики могут проверить на сайте Фонда развития территорий.

После старта выплат на странице каждого проблемного объекта публикуется официальное уведомление, форма заявления и другие необходимые документы.