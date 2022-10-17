Фонд развития территорий России возглавит Ильшат Шагиахметов из команды Хуснуллина

Генеральным директором Фонда развития территорий с 2 декабря станет Ильшат Шагиахметов. Это следует из материалов Правительства России.

Полномочия Константина Цицина на посту руководителя фонда прекращены досрочно по собственному желанию.

Ильшат Шагиахметов родился в 1985 году. Окончил Казанский государственный финансово-экономический институт. С 2020 года занимал должность заместителя руководителя секретариата вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. С сентября 2022 года работал исполнительным директором Фонда развития территорий.

Срок полномочий Ильшата Шагиахметова на посту генерального директора фонда составит три года. К работе в новой должности он приступит 2 декабря.

Фонд развития территорий — новый институт развития, образованный путем объединения государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства».