Фонд развития территорий России возглавит Ильшат Шагиахметов из команды Хуснуллина
Генеральным директором Фонда развития территорий с 2 декабря станет Ильшат Шагиахметов. Это следует из материалов Правительства России.
Полномочия Константина Цицина на посту руководителя фонда прекращены досрочно по собственному желанию.
Ильшат Шагиахметов родился в 1985 году. Окончил Казанский государственный финансово-экономический институт. С 2020 года занимал должность заместителя руководителя секретариата вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. С сентября 2022 года работал исполнительным директором Фонда развития территорий.
Срок полномочий Ильшата Шагиахметова на посту генерального директора фонда составит три года. К работе в новой должности он приступит 2 декабря.
Фонд развития территорий — новый институт развития, образованный путем объединения государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства».