Фонд Рашида Вагапова откроет новый сезон Гала-концертом к юбилею

Фото: Салават Камалетдинов, «Татар-информ»

Новый концертный сезон Фонд имени Рашида Вагапова начнёт с Гала-концерта, посвящённого юбилею фестиваля. Концерт пройдёт 16 сентября в БКЗ имени Салиха Сайдашева.

«Это историческое событие - 20 лет фестивалю имени Рашида Вагапова. За 20 лет мы побывали в 15 странах и 52 регионах нашей страны. Сыграли 1522 концерта, лауреатами стали 212 исполнителя. 99% участников фестиваля — качественные исполнители, ни за одного из них нам не стыдно. Достаточно привести слова министра культуры Ирады Аюповой: "Активно выступающие сегодня на сцене исполнители практически все прошли через Вагаповский фестиваль"», — сказал директор фонда и продюсер Рифат Фаттахов.

Гала-концерт, начало которого запланировано на 18.00, пройдёт с участием лауреатов фестиваля разных лет, Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан, оркестров «Казан нуры» и «Новая музыка». Специальным гостем концерта станет Ильхам Валеев.

«У нас будет только живой звук, живое исполнение под сопровождение оркестра. Никаких фонограмм, "плюсов", "минусов". Или а капелла, или хор, или инструментальное исполнение. Это особенность нашего концерта», — сказал Фаттахов.

Он также отметил профессионализм, объективность жюри.

«Это тоже сыграло важную роль в судьбе участников. Наше жюри возглавлял Ильгам абый Шакиров, затем — Ренат Ибрагимов, сейчас в его главе стоит Рашид Калимуллин», – рассказал спикер.

Заслуженный артист Татарстана и Башкортостана, член жюри фестиваля Рустам Асаев подчеркнул роль Вагаповского фестиваля в возрождении татарской классики.

«Когда после 90-х годов наша эстрада перешла на что-то более лёгкое, фестиваль Вагапова вернул на сцену татарскую классику», — напомнил он.

На пресс-конференции также представили книгу, изданную к 20-летнему юбилею Международного фестиваля татарской песни имени Рашида Вагапова.

Камиля Билалова