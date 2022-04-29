Фонд поддержки социальных проектов начал набор на первую акселерационную программу

Фонд поддержки социальных проектов (ФПСП) начал набор в свою первую программу акселерационной поддержки для социальных предпринимателей, зарегистрированных, как самозанятые, юридические лица или ИП. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Агентства стратегических инициатив.

«Обучающая программа включает цикл мероприятий и консультаций, направленных на оказание методологической и экспертной поддержки проектам в сфере социального предпринимательства, ускорение развития и повышение эффективности их реализации», – сказано в сообщении.

Подать заявку можно до 11 мая. Участники программы научатся определять потребности клиентов, смогут улучшить существующие продукты и создать новые, научиться работать с маркетплейсами и начать продавать свои товары и услуги, повышая социальную эффективность своих проектов.

Кроме того, они получат доступ к другим ресурсам ФПСП. В частности, в бытовой и финансовой поддержке. Самые успешные проекты покажут инвесторам, крупным организациям, выдающим гранты, а также руководителям госкорпораций и госучреждений.

Директор фонда Наталья Кремнева обратила внимание на то, что комплексный подход к развитию социального бизнеса и внедрение эффективных инструментов его поддержки – это основные ориентиры для организации.

«Акселерационная программа, разработанная вместе с ведущими экспертами, один из первых шагов, которые мы будем делать в этом направлении», – подчеркнула она.

Фонд для отбора и поддержки социальных проектов в интернете был создан по предложению Президента РФ Владимира Путина Агентством стратегических инициатив. Его учредили в 2017 году.