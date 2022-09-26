Резидент ТОСЭР «Зеленодольск» досрочно вернет заем Фонду поддержки предпринимательства РТ

Фонд поддержки предпринимательства РТ заключил мировое соглашение с Казанским заводом полимерной арматуры (КЗПА), который использовал его займ не по целевому назначению.

КЗПА в 2019 году стало резидентом территории опережающего развития «Зеленодольск». Компания планировала организовать производство полимерной арматуры из полиэтиленовых материалов для систем тепло-, газо- и водоснабжения. Согласно бизнес-плану, оно должно было включать 7 зданий общей площадью 7 тыс. кв метров. Проект оценивался в 54,5 млн рублей. В числе основных потребителей рассматривались Фонд газификации Республики Татарстан, водоканалы и так далее. А поставщиками сырья должны были стать «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим». Конвейер должен был заработать в первом полугодии 2020 года.

В декабре 2020 года Фонд выделил заводу 28 млн рублей под 5% годовых на строительство производственно-складского здания. Заем нужно было вернуть до 15 декабря 2025 года. В обеспечение обязательств ООО «Иннопласт» предоставило в залог свою недвижимость, а Гарантийный Фонд РТ выдал поручительство.

В июне 2021 года фонд напомнил заемщику о необходимости предоставить отчет и тот прислал документы, подтверждающие затраты на 22 млн рублей. Согласно им, КЗПА потратило 7,8 млн рублей на закупку сухой еловой профилированной доски (якобы для пола, но согласно проекту он должен был быть бетонным), еще 10 млн рублей — на сортовой прокат, также были приобретены потолочный профиль, грунтовка глубокого проникновения, гипсокартон, керамогранит, материалы для отопления и водоснабжения, цементная штукатурка, металлопрофиль, кирпич, камень керамический, 255 мешков теплоизоляционной кладочной смеси и т.п. По мнению кредитора, эти стройматериалы больше подходят для внутренней отделки помещений, чем для строительства здания из металлоконструкций. Выехав на место предполагаемой стройки, рабочая группа фонда обнаружила, что работы не проводились, сами стройматериалы обнаружены также не были.

В этой ситуации фонд потребовал досрочно вернуть заем, а также выплатить 76,7 тыс. рублей процентов и 50,6 тыс. рублей пени с последующим начислением до момента исполнения решения суда. В марте этого года Арбитражный суд РТ иск фонда удовлетворил и 7 июня это решение вступило в законную силу.

Вместе с тем третья инстанция – Арбитражный суд Поволжского округа – 22 сентября утвердил между сторонами мировое соглашение.

Согласно ему, КЗПА обязался погасить 23,9 млн рублей оставшейся задолженности по основному долгу, а также проценты и 200 тыс. рублей неустойки до 31 декабря этого года. В случае нарушения сроков уплаты платежей больше чем на 5 рабочих дней, мировое соглашение будет исполнено принудительно. В том числе будет выставлено на торги имущество компании «Иннопласт»: производственный одноэтажный корпус площадью 668,5 кв.м.в поселке Васильево и земельный участок промышленного назначения там же. Кроме того, при срыве сроков выплат с КЗПА взыщут еще и неустойку: 0,06% от суммы соответствующего платежа за каждый день просрочки. А при отсутствии нарушений 5,5 млн рублей неустойки истец обещает простить.

Владелец КЗПА Азат Фазулов сообщил «Татар-информу», что стройка не была начата в срок из-за «своих внутренних причин». «В этом деле много факторов и не все так однозначно», — добавил он и отказался от дальнейших комментариев.

Как ранее рассказывал «Татар-информ», на поддержку бизнеса в Татарстане в 2022 году направлено более 4,5 млрд рублей. Одна из самых востребованных мер поддержки — льготное микрофинансирование. В Фонд поддержки предпринимательства республики было подано 1198 заявок от предпринимателей. По ним выдали 579 микрозаймов на 1 млрд рублей.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по инициативе и поручению Президента России Владимира Путина.