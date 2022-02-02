Фонд поддержки предпринимательства РТ: Важно создание ортогональной автодорожной сети

Для комфортной жизни сельского населения очень важно и приоритетно создание ортогональной автодорожной сети. Об этом заявил представитель Фонда поддержки предпринимательства при Министерстве экономики Татарстана Данис Айнуллов на совещании в Дрожжановском районе республики.

«Целью ортогональной автодорожной сети является минимизация весьма существенных транспортных затрат при заготовке продукции сельского хозяйства, [ведения] бизнеса и поставках различных необходимых товаров и услуг для населения во взаимосвязи с деятельностью медицины, образования, культуры и так далее, то есть для комфортной жизни сельского населения», — сказал докладчик.

Айнуллов подчеркнул, что качественная транспортная инфраструктура является одним из критериев инвестиционной привлекательности сельских территорий.

«Строительство автодорог, конечно, процесс недешевый, по некоторым данным, актуальная стоимость одного километра автодороги четвертой категории с асфальтобетонным покрытием шириной семь метров равна 70–80 млн рублей, но в долгосрочной перспективе все эти затраты на социально-экономическое развитие нашего района, наших сельских территорий, будут, конечно же, оправданы», — отметил он.

Представитель Фонда поддержки предпринимательства также предложил продолжить работу по строительству автодорог с выходом на приграничные районы соседних субъектов. Например, соединить село Новые Чукалы с селом Богдашкино, село Городище — с селом Тимерсяны Цильнинского района Ульяновской области, село Красный Вазан Чувашской Республики — с Убеями. Кроме того, необходима дорога от села Старые Чукалы до Большой Аксы через плотину.